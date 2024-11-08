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Белый дом: Байден считает выход из президентской гонки верным решением
Белый дом: Байден считает выход из президентской гонки верным решением - РИА Новости, 08.11.2024
Белый дом: Байден считает выход из президентской гонки верным решением
Президент США Джо Байден не сомневается в правильности решения о выходе из борьбы за переизбрание, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:09
2024-11-08T01:09
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не сомневается в правильности решения о выходе из борьбы за переизбрание, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Он думает, что он поступил правильно. Партия объединилась для ее (Камалы Харрис - ред.) поддержки", - сказала Жан-Пьер на брифинге. На прямой вопрос о том, признает ли Байден часть вины за проигрыш демократов, пресс-секретарь не ответила. По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность. Байден в июле вышел из гонки в пользу Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с Трампом. При этом действующий президент и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Белый дом: Байден считает выход из президентской гонки верным решением
Белый дом: Байден уверен в правильности своего отказа от переизбрания