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Пингвин ради еды проплыл три тысячи километров из Антарктиды в Австралию - РИА Новости, 08.11.2024
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15:34 08.11.2024 (обновлено: 15:48 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/avstralija-1982685594.html
Пингвин ради еды проплыл три тысячи километров из Антарктиды в Австралию
Пингвин ради еды проплыл три тысячи километров из Антарктиды в Австралию - РИА Новости, 08.11.2024
Пингвин ради еды проплыл три тысячи километров из Антарктиды в Австралию
Императорский пингвин, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию, будет набирать вес под наблюдением австралийских специалистов,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:34
2024-11-08T15:48
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Императорский пингвин, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию, будет набирать вес под наблюдением австралийских специалистов, сообщает телеканал ABC News. По его данным, императорский пингвин, получивший кличку Гас, был найден в начале недели в городе Денмарк на южном побережье штата Западная Австралия. Птица проделала путь из Антарктиды в 3,4 тысячи километров. С учетом того, что обычно императорские пингвины в Австралии не встречаются, это уникальный случай. "Затащить пингвина в машину было довольно сложно. Мы поместили его в переноску для животных... затащили его в машину - и домой", - сообщила телеканалу сотрудница центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф. По ее словам, первоначальное обследование показало, что птица истощена. Обычно императорские пингвины весят 40 килограммов, в то время как масса Гаса-путешественника составляет чуть больше половины нормы. "Птица останется под присмотром, пока не наберет вес", - отмечает телеканал.
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антарктида, австралия, западная австралия, в мире
Антарктида, Австралия, Западная Австралия, В мире
Пингвин ради еды проплыл три тысячи километров из Антарктиды в Австралию

ABC News: пингвину, прибывшему в Австралию, нужно набрать вес из-за истощения

© Фото : DBCAИмператорский пингвин, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию
Императорский пингвин, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : DBCA
Императорский пингвин, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Императорский пингвин, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию, будет набирать вес под наблюдением австралийских специалистов, сообщает телеканал ABC News.
По его данным, императорский пингвин, получивший кличку Гас, был найден в начале недели в городе Денмарк на южном побережье штата Западная Австралия. Птица проделала путь из Антарктиды в 3,4 тысячи километров. С учетом того, что обычно императорские пингвины в Австралии не встречаются, это уникальный случай.
"Затащить пингвина в машину было довольно сложно. Мы поместили его в переноску для животных... затащили его в машину - и домой", - сообщила телеканалу сотрудница центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф. По ее словам, первоначальное обследование показало, что птица истощена. Обычно императорские пингвины весят 40 килограммов, в то время как масса Гаса-путешественника составляет чуть больше половины нормы. "Птица останется под присмотром, пока не наберет вес", - отмечает телеканал.
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