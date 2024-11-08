https://ria.ru/20241108/arsenal-1982620116.html
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами - РИА Новости, 08.11.2024
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
Росгвардейцы изъяли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, боеприпасами и взрывчаткой в ДНР, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:37
2024-11-08T11:37
2024-11-08T11:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982620580_0:63:1204:740_1920x0_80_0_0_77cea218619e0b2633bf89197fafc4ec.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росгвардейцы изъяли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, боеприпасами и взрывчаткой в ДНР, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. "В ДНР росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки изъяли крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами ВСУ. На территории заброшенного предприятия найдено три ракеты к системам ПВО, несколько единиц ПТУР и ПЗРК "Игла", гранатомёт с выстрелами, свыше 400 мин и снарядов, более 7 тысяч патронов и 22,5 килограмм взрывчатки", - говорится в сообщении. Вооружение передали следственно-оперативной группе, уточнили в ведомстве.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982620580_67:0:1138:803_1920x0_80_0_0_9a3b05bb6e965adf5e2760b38e45adbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
В ДНР росгвардейцы изъяли арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, минами и взрывчаткой