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В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами

В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами - РИА Новости, 08.11.2024

В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами

Росгвардейцы изъяли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, боеприпасами и взрывчаткой в ДНР, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:37

2024-11-08T11:37

2024-11-08T11:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росгвардейцы изъяли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, боеприпасами и взрывчаткой в ДНР, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. "В ДНР росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки изъяли крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами ВСУ. На территории заброшенного предприятия найдено три ракеты к системам ПВО, несколько единиц ПТУР и ПЗРК "Игла", гранатомёт с выстрелами, свыше 400 мин и снарядов, более 7 тысяч патронов и 22,5 килограмм взрывчатки", - говорится в сообщении. Вооружение передали следственно-оперативной группе, уточнили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность