Рейтинг@Mail.ru
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 08.11.2024 (обновлено: 11:40 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/arsenal-1982620116.html
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами - РИА Новости, 08.11.2024
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
Росгвардейцы изъяли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, боеприпасами и взрывчаткой в ДНР, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:37
2024-11-08T11:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982620580_0:63:1204:740_1920x0_80_0_0_77cea218619e0b2633bf89197fafc4ec.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росгвардейцы изъяли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, боеприпасами и взрывчаткой в ДНР, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. "В ДНР росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки изъяли крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами ВСУ. На территории заброшенного предприятия найдено три ракеты к системам ПВО, несколько единиц ПТУР и ПЗРК "Игла", гранатомёт с выстрелами, свыше 400 мин и снарядов, более 7 тысяч патронов и 22,5 килограмм взрывчатки", - говорится в сообщении. Вооружение передали следственно-оперативной группе, уточнили в ведомстве.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982620580_67:0:1138:803_1920x0_80_0_0_9a3b05bb6e965adf5e2760b38e45adbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами

В ДНР росгвардейцы изъяли арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, минами и взрывчаткой

© Росгвардия/TelegramВ ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Росгвардия/Telegram
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росгвардейцы изъяли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО, боеприпасами и взрывчаткой в ДНР, сообщили в Telegram-канале Росгвардии.
"В ДНР росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки изъяли крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами ВСУ. На территории заброшенного предприятия найдено три ракеты к системам ПВО, несколько единиц ПТУР и ПЗРК "Игла", гранатомёт с выстрелами, свыше 400 мин и снарядов, более 7 тысяч патронов и 22,5 килограмм взрывчатки", - говорится в сообщении.
Вооружение передали следственно-оперативной группе, уточнили в ведомстве.
© Росгвардия/TelegramВ ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Росгвардия/Telegram
В ДНР нашли крупный арсенал ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала