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Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом - РИА Новости, 08.11.2024
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Смоленская область
 
19:01 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/anokhin-1982749912.html
Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом
Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом - РИА Новости, 08.11.2024
Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом
Сфера промышленности является ключевым направлением сотрудничества Смоленской области и Южного Урала, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:01
2024-11-08T19:01
смоленская область
смоленская область
челябинск
челябинская область
василий анохин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сфера промышленности является ключевым направлением сотрудничества Смоленской области и Южного Урала, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Одна из задач моей рабочей поездки в Челябинск – это укрепление сотрудничества с Южным Уралом. Вопросы межрегионального взаимодействия обсудили на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером", - написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что ключевое направление сотрудничества – сфера промышленности. Это обмен лучшими решениями, выстраивание межрегиональных кооперационных связей. Также договорились организовать бизнес-миссии для смоленских и челябинских предпринимателей. "Кроме экономики будем укреплять взаимодействие в образовании, культуре и в других гуманитарных сферах. Все перспективные направления совместной работы планируем закрепить соглашением о сотрудничестве наших регионов", - написал Анохин. И выразил уверенность, что сотрудничество будет взаимовыгодным и станет хорошим стимулом для развития регионов.
https://ria.ru/20241108/pechersk-1982617490.html
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смоленская область, челябинск, челябинская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Челябинск, Челябинская область, Василий Анохин

Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сфера промышленности является ключевым направлением сотрудничества Смоленской области и Южного Урала, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Одна из задач моей рабочей поездки в Челябинск – это укрепление сотрудничества с Южным Уралом. Вопросы межрегионального взаимодействия обсудили на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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И добавил, что ключевое направление сотрудничества – сфера промышленности. Это обмен лучшими решениями, выстраивание межрегиональных кооперационных связей. Также договорились организовать бизнес-миссии для смоленских и челябинских предпринимателей.
"Кроме экономики будем укреплять взаимодействие в образовании, культуре и в других гуманитарных сферах. Все перспективные направления совместной работы планируем закрепить соглашением о сотрудничестве наших регионов", - написал Анохин.
И выразил уверенность, что сотрудничество будет взаимовыгодным и станет хорошим стимулом для развития регионов.
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Смоленская областьСмоленская областьЧелябинскЧелябинская областьВасилий Анохин
 
 
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