https://ria.ru/20241108/anokhin-1982749912.html

Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом

Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом - РИА Новости, 08.11.2024

Анохин: промышленность – ключевое направление сотрудничества с Южным Уралом

Сфера промышленности является ключевым направлением сотрудничества Смоленской области и Южного Урала, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:01

2024-11-08T19:01

2024-11-08T19:01

смоленская область

смоленская область

челябинск

челябинская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сфера промышленности является ключевым направлением сотрудничества Смоленской области и Южного Урала, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Одна из задач моей рабочей поездки в Челябинск – это укрепление сотрудничества с Южным Уралом. Вопросы межрегионального взаимодействия обсудили на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером", - написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что ключевое направление сотрудничества – сфера промышленности. Это обмен лучшими решениями, выстраивание межрегиональных кооперационных связей. Также договорились организовать бизнес-миссии для смоленских и челябинских предпринимателей. "Кроме экономики будем укреплять взаимодействие в образовании, культуре и в других гуманитарных сферах. Все перспективные направления совместной работы планируем закрепить соглашением о сотрудничестве наших регионов", - написал Анохин. И выразил уверенность, что сотрудничество будет взаимовыгодным и станет хорошим стимулом для развития регионов.

https://ria.ru/20241108/pechersk-1982617490.html

https://ria.ru/20241107/tsrb-1982476752.html

смоленская область

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, челябинск, челябинская область, василий анохин