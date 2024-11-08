https://ria.ru/20241108/aeroport-1982580587.html
Аэропорт Саратова работает штатно после атаки беспилотников на регион
Аэропорт Саратова работает штатно после атаки беспилотников на регион - РИА Новости, 08.11.2024
Аэропорт Саратова работает штатно после атаки беспилотников на регион
Саратовский международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:59
2024-11-08T07:59
2024-11-08T08:05
саратов
саратовская область
аэрофлот
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Саратовский международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, на прилет первым в пятницу запланирован рейс "Аэрофлота" SU-1356, который в 7.30 мск вылетел из московского "Шереметьево" и ожидается в Саратове в 9.50 (8.50 мск). Первым рейс на вылет из Саратова запланирован на 11.05 (10.05 мск), его также выполнит "Аэрофлот". Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, в том числе шесть были перехвачены над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района города, предварительно, никто не пострадал.
https://ria.ru/20241108/busargin-1982569555.html
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саратов, саратовская область, аэрофлот, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Саратов, Саратовская область, Аэрофлот, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Аэропорт Саратова работает штатно после атаки беспилотников на регион
В пресс-службе воздушной гавани сообщили о штатной работе после атаки дрона
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Саратовский международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, на прилет первым в пятницу запланирован рейс "Аэрофлота" SU-1356, который в 7.30 мск вылетел из московского "Шереметьево" и ожидается в Саратове в 9.50 (8.50 мск). Первым рейс на вылет из Саратова запланирован на 11.05 (10.05 мск), его также выполнит "Аэрофлот".
Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, в том числе шесть были перехвачены над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района города, предварительно, никто не пострадал.