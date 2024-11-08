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"Аэрофлот" провел дегустацию "Вино на высоте" - РИА Новости, 08.11.2024
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https://ria.ru/20241108/aeroflot-1982685775.html
"Аэрофлот" провел дегустацию "Вино на высоте"
"Аэрофлот" провел дегустацию "Вино на высоте" - РИА Новости, 08.11.2024
"Аэрофлот" провел дегустацию "Вино на высоте"
Авиакомпания "Аэрофлот" провела дегустацию "Вино на высоте". Мероприятие состоялось в рамках III Российского винодельческого форума, организатором которого... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:29
2024-11-08T15:29
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МОСКВА, 8 ноя — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" провела дегустацию "Вино на высоте". Мероприятие состоялось в рамках III Российского винодельческого форума, организатором которого является фонд "Росконгресс". Участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус", представители СМИ, блогеры и винные эксперты оценили более 70 наименований шампанских, игристых и тихих вин российского производства. Дегустацию провел винный эксперт Андрей Ушаков, а вина были представлены российскими винодельнями: "Массандра", "Инкерман", "Абрау-Дюрсо", "Усадьба Дивноморское", "Криница", "Шумринка" и другое. Лучшие образцы шампанских, игристых и тихих вин, отобранные по итогам дегустации, станут участниками традиционного праздника виноделия — "Винодельческие каникулы". Попробовать их можно будет в марте 2025 года на ряде рейсов "Аэрофлота". Авиакомпания поддерживает отечественных производителей. На сегодняшний день доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%. Большая часть напитков, представленных в винной карте "Аэрофлота", производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" провел дегустацию "Вино на высоте"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
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МОСКВА, 8 ноя — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" провела дегустацию "Вино на высоте". Мероприятие состоялось в рамках III Российского винодельческого форума, организатором которого является фонд "Росконгресс".
Участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус", представители СМИ, блогеры и винные эксперты оценили более 70 наименований шампанских, игристых и тихих вин российского производства. Дегустацию провел винный эксперт Андрей Ушаков, а вина были представлены российскими винодельнями: "Массандра", "Инкерман", "Абрау-Дюрсо", "Усадьба Дивноморское", "Криница", "Шумринка" и другое.
Лучшие образцы шампанских, игристых и тихих вин, отобранные по итогам дегустации, станут участниками традиционного праздника виноделия — "Винодельческие каникулы". Попробовать их можно будет в марте 2025 года на ряде рейсов "Аэрофлота".
Авиакомпания поддерживает отечественных производителей. На сегодняшний день доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%. Большая часть напитков, представленных в винной карте "Аэрофлота", производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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