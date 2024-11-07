https://ria.ru/20241107/zhuravlikha-1982338087.html

Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай

Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай - РИА Новости, 07.11.2024

Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай

Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил амурский эколог Антон Сасин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:00

2024-11-07T05:00

2024-11-07T05:00

хорошие новости

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил амурский эколог Антон Сасин. "Снежинка с семьей отправилась в путь на зимовку. Вчера, 5 ноября в 10 утра (4.00 мск), наши подопечные журавли отправились в Китай из окрестностей села Красное Тамбовского округа. К вечеру, они достигли пригорода Дацина, преодолев 410 километров", - написал учёный в Telegram-канале. Это уже четвертая миграция Снежинки и вторая с птенцом. Каждый год они придерживаются одного и того же маршрута: Муравьевский заказник - заповедник Ляохэкоу, отметил Сасин. Журавлиха Снежинка - из Хинганского заповедника Приамурья. Учёные следят за ней с помощью датчиков. Она успешно адаптировалась в диких условиях, отправляется зимовать на юг Китая. Вернувшись прошлой весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлём – Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем у них появился первый птенец – Алим. Этой весной с зимовки пара вернулась без птенца, так как он уже взрослый и полностью самостоятельный. Эколог рассказал, что в этом году точно не известно, каким составом журавли полетели на юг.

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