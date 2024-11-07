Рейтинг@Mail.ru
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
05:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zhuravlikha-1982338087.html
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай - РИА Новости, 07.11.2024
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай
Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил амурский эколог Антон Сасин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:00
2024-11-07T05:00
хорошие новости
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937750798_0:258:704:654_1920x0_80_0_0_a69de6b8adccfb580ecb5a0a934fec4b.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил амурский эколог Антон Сасин. "Снежинка с семьей отправилась в путь на зимовку. Вчера, 5 ноября в 10 утра (4.00 мск), наши подопечные журавли отправились в Китай из окрестностей села Красное Тамбовского округа. К вечеру, они достигли пригорода Дацина, преодолев 410 километров", - написал учёный в Telegram-канале. Это уже четвертая миграция Снежинки и вторая с птенцом. Каждый год они придерживаются одного и того же маршрута: Муравьевский заказник - заповедник Ляохэкоу, отметил Сасин. Журавлиха Снежинка - из Хинганского заповедника Приамурья. Учёные следят за ней с помощью датчиков. Она успешно адаптировалась в диких условиях, отправляется зимовать на юг Китая. Вернувшись прошлой весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлём – Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем у них появился первый птенец – Алим. Этой весной с зимовки пара вернулась без птенца, так как он уже взрослый и полностью самостоятельный. Эколог рассказал, что в этом году точно не известно, каким составом журавли полетели на юг.
https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html
https://ria.ru/20241014/shu-1977924497.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937750798_0:192:704:720_1920x0_80_0_0_be9aab171a233d37fda0e2832d153eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай
Хорошие новости, Китай
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай

Японская журавлиха Снежинка с семьей отправилась из Приамурья зимовать в Китай

© Фото : Антон Сасин / TelegramПара японских краснокнижных журавлей Снежинка и Подснежник
Пара японских краснокнижных журавлей Снежинка и Подснежник - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Антон Сасин / Telegram
Пара японских краснокнижных журавлей Снежинка и Подснежник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил амурский эколог Антон Сасин.
"Снежинка с семьей отправилась в путь на зимовку. Вчера, 5 ноября в 10 утра (4.00 мск), наши подопечные журавли отправились в Китай из окрестностей села Красное Тамбовского округа. К вечеру, они достигли пригорода Дацина, преодолев 410 километров", - написал учёный в Telegram-канале.
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда
Вчера, 03:56
Это уже четвертая миграция Снежинки и вторая с птенцом. Каждый год они придерживаются одного и того же маршрута: Муравьевский заказник - заповедник Ляохэкоу, отметил Сасин.
Журавлиха Снежинка - из Хинганского заповедника Приамурья. Учёные следят за ней с помощью датчиков. Она успешно адаптировалась в диких условиях, отправляется зимовать на юг Китая. Вернувшись прошлой весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлём – Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем у них появился первый птенец – Алим. Этой весной с зимовки пара вернулась без птенца, так как он уже взрослый и полностью самостоятельный. Эколог рассказал, что в этом году точно не известно, каким составом журавли полетели на юг.
Зажировка манула Шу - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме
14 октября, 12:36
 
Хорошие новостиКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала