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Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай - РИА Новости, 07.11.2024
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай
Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил амурский эколог Антон Сасин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:00
2024-11-07T05:00
2024-11-07T05:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил амурский эколог Антон Сасин. "Снежинка с семьей отправилась в путь на зимовку. Вчера, 5 ноября в 10 утра (4.00 мск), наши подопечные журавли отправились в Китай из окрестностей села Красное Тамбовского округа. К вечеру, они достигли пригорода Дацина, преодолев 410 километров", - написал учёный в Telegram-канале. Это уже четвертая миграция Снежинки и вторая с птенцом. Каждый год они придерживаются одного и того же маршрута: Муравьевский заказник - заповедник Ляохэкоу, отметил Сасин. Журавлиха Снежинка - из Хинганского заповедника Приамурья. Учёные следят за ней с помощью датчиков. Она успешно адаптировалась в диких условиях, отправляется зимовать на юг Китая. Вернувшись прошлой весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлём – Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем у них появился первый птенец – Алим. Этой весной с зимовки пара вернулась без птенца, так как он уже взрослый и полностью самостоятельный. Эколог рассказал, что в этом году точно не известно, каким составом журавли полетели на юг.
https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html
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китай
Японская журавлиха Снежинка отправилась из Приамурья зимовать в Китай
Японская журавлиха Снежинка с семьей отправилась из Приамурья зимовать в Китай
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости.
Японская журавлиха Снежинка с семьёй отправилась из Приамурья зимовать в китайский заповедник Ляохэкоу, сообщил
амурский эколог Антон Сасин.
"Снежинка с семьей отправилась в путь на зимовку. Вчера, 5 ноября в 10 утра (4.00 мск), наши подопечные журавли отправились в Китай из окрестностей села Красное Тамбовского округа. К вечеру, они достигли пригорода Дацина, преодолев 410 километров", - написал учёный в Telegram-канале.
Это уже четвертая миграция Снежинки и вторая с птенцом. Каждый год они придерживаются одного и того же маршрута: Муравьевский заказник - заповедник Ляохэкоу, отметил Сасин.
Журавлиха Снежинка - из Хинганского заповедника Приамурья. Учёные следят за ней с помощью датчиков. Она успешно адаптировалась в диких условиях, отправляется зимовать на юг Китая. Вернувшись прошлой весной в Приамурье, она образовала пару с другим журавлём – Подснежником, первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, затем у них появился первый птенец – Алим. Этой весной с зимовки пара вернулась без птенца, так как он уже взрослый и полностью самостоятельный. Эколог рассказал, что в этом году точно не известно, каким составом журавли полетели на юг.