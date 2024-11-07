https://ria.ru/20241107/zhivotnye-1982422320.html

В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги

В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги - РИА Новости, 07.11.2024

В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" поселились уникальные для России животные — капские долгоноги, похожие на мини-кенгуру, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:05

2024-11-07T14:05

2024-11-07T15:09

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. В нижегородском зоопарке "Лимпопо" поселились уникальные для России животные — капские долгоноги, похожие на мини-кенгуру, сообщила пресс-служба организации. "К нам приехала молодая пара, самец и самка. Им около одного года, поэтому животные очень активны и подвижны. Они осваиваются на новом месте и с интересом изучают свои апартаменты. И хотя для наших новоселов мы создали все необходимые условия для комфорта и последующего размножения, задумываться о потомстве им пока рано. Сейчас у них на уме только игры и дружба, а о создании семьи они начнут думать только к двум годам", — рассказали в зоопарке.Так как долгоноги активны в ночное время, новых жителей разместили в экспозиции "Ночной мир". В вольере поддерживают специальное освещение, температуру и влажность. Также подготовили песок, так как в природе эти животные населяют пустынные и полупустынные равнины."Лимпопо" стал первым российским зоопарком, где этих животных, обитающих на юге Африки, можно увидеть воочию. Грызун размером с зайца внешне напоминает миниатюрного кенгуру или гигантского тушканчика. Передвигаются эти животные преимущественно на длинных задних лапах, совершая прыжки.

https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html

https://ria.ru/20240915/guanako-1972791486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нижний новгород, африка, общество