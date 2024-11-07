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В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги - РИА Новости, 07.11.2024
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Хорошие новости
 
14:05 07.11.2024 (обновлено: 15:09 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/zhivotnye-1982422320.html
В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги
В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги - РИА Новости, 07.11.2024
В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги
В нижегородском зоопарке "Лимпопо" поселились уникальные для России животные — капские долгоноги, похожие на мини-кенгуру, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:05
2024-11-07T15:09
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. В нижегородском зоопарке "Лимпопо" поселились уникальные для России животные — капские долгоноги, похожие на мини-кенгуру, сообщила пресс-служба организации. "К нам приехала молодая пара, самец и самка. Им около одного года, поэтому животные очень активны и подвижны. Они осваиваются на новом месте и с интересом изучают свои апартаменты. И хотя для наших новоселов мы создали все необходимые условия для комфорта и последующего размножения, задумываться о потомстве им пока рано. Сейчас у них на уме только игры и дружба, а о создании семьи они начнут думать только к двум годам", — рассказали в зоопарке.Так как долгоноги активны в ночное время, новых жителей разместили в экспозиции "Ночной мир". В вольере поддерживают специальное освещение, температуру и влажность. Также подготовили песок, так как в природе эти животные населяют пустынные и полупустынные равнины."Лимпопо" стал первым российским зоопарком, где этих животных, обитающих на юге Африки, можно увидеть воочию. Грызун размером с зайца внешне напоминает миниатюрного кенгуру или гигантского тушканчика. Передвигаются эти животные преимущественно на длинных задних лапах, совершая прыжки.
https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html
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россия, нижний новгород, африка, общество
Хорошие новости, Россия, Нижний Новгород, Африка, Общество
В нижегородском зоопарке поселились капские долгоноги

Пара уникальных капских долгоногов поселилась в зоопарке в Нижнем Новгороде

© Фото : пресс-служба зоопарка "Лимпопо"Капские долгоноги в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Капские долгоноги в нижегородском зоопарке Лимпопо - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба зоопарка "Лимпопо"
Капские долгоноги в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. В нижегородском зоопарке "Лимпопо" поселились уникальные для России животные — капские долгоноги, похожие на мини-кенгуру, сообщила пресс-служба организации.
"К нам приехала молодая пара, самец и самка. Им около одного года, поэтому животные очень активны и подвижны. Они осваиваются на новом месте и с интересом изучают свои апартаменты. И хотя для наших новоселов мы создали все необходимые условия для комфорта и последующего размножения, задумываться о потомстве им пока рано. Сейчас у них на уме только игры и дружба, а о создании семьи они начнут думать только к двум годам", — рассказали в зоопарке.
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Так как долгоноги активны в ночное время, новых жителей разместили в экспозиции "Ночной мир". В вольере поддерживают специальное освещение, температуру и влажность. Также подготовили песок, так как в природе эти животные населяют пустынные и полупустынные равнины.
"Лимпопо" стал первым российским зоопарком, где этих животных, обитающих на юге Африки, можно увидеть воочию. Грызун размером с зайца внешне напоминает миниатюрного кенгуру или гигантского тушканчика. Передвигаются эти животные преимущественно на длинных задних лапах, совершая прыжки.
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