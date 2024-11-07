https://ria.ru/20241107/zhestyannikov-1982477422.html
Жестянников: на Вологодчине сейчас насчитывается 13,5 тысячи вакансий
Жестянников: на Вологодчине сейчас насчитывается 13,5 тысячи вакансий - РИА Новости, 07.11.2024
Жестянников: на Вологодчине сейчас насчитывается 13,5 тысячи вакансий
В настоящий момент на территории Вологодской области насчитывается 13, 5 тысячи вакансий, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:03
2024-11-07T18:03
2024-11-07T18:03
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В настоящий момент на территории Вологодской области насчитывается 13, 5 тысячи вакансий, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. Заявление прозвучало на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по образованию, науке и высшей школе. На мероприятии обсудили вопросы привлечения кадров в экономику региона. Обращаясь к участникам заседания, Жестянников подчеркнул, что ситуация с кадровым голодом характерна не только для Вологодской области, но и для всех регионов России. На Вологодчине в настоящее время насчитывается 13,5 тысячи вакансий. Чтобы изменить эту ситуацию, нужны механизмы, которые позволят нелинейно решать задачу по привлечению кадров на предприятия и в организации региона. "Сейчас наступает новая эра осмысления образовательного процесса, формирование новой парадигмы с включением лучших корпоративных практик, которые существуют на территории нашей области. Выращивание кадров со школьной скамьи, создание профильных классов для отраслей обеспечат понятную карьерную траекторию для молодежи", - цитирует пресс-служба регионального Заксобрания Жестянникова. Он отметил, что предложения губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о создании сети современных кампусов для студентов учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, создадут образовательную воронку и будут мотивировать молодежь оставаться работать в регионе и привлекать сторонние кадры. Председатель комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе, председатель комитета Законодательного Собрания Вологодской области по социальной политике Елена Быкова отметила, что актуальность проблем кадрового обеспечения дала старт масштабной работе над совершенствованием системы подготовки квалифицированных кадров. Проведено расширенное тематическое заседание, на котором обсуждались проблемы трудоустройства выпускников по полученной специальности, низкой активности работодателей в формировании социального заказа, усиление межведомственного взаимодействия исполнительных органов области.
https://ria.ru/20241106/zhestyannikov-1982175142.html
https://ria.ru/20241102/pamyatnik--1981615773.html
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вологодская область, россия, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В настоящий момент на территории Вологодской области насчитывается 13, 5 тысячи вакансий, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников.
Заявление прозвучало на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по образованию, науке и высшей школе. На мероприятии обсудили вопросы привлечения кадров в экономику региона.
Обращаясь к участникам заседания, Жестянников подчеркнул, что ситуация с кадровым голодом характерна не только для Вологодской области, но и для всех регионов России
. На Вологодчине в настоящее время насчитывается 13,5 тысячи вакансий. Чтобы изменить эту ситуацию, нужны механизмы, которые позволят нелинейно решать задачу по привлечению кадров на предприятия и в организации региона.
"Сейчас наступает новая эра осмысления образовательного процесса, формирование новой парадигмы с включением лучших корпоративных практик, которые существуют на территории нашей области. Выращивание кадров со школьной скамьи, создание профильных классов для отраслей обеспечат понятную карьерную траекторию для молодежи", - цитирует пресс-служба регионального Заксобрания Жестянникова.
Он отметил, что предложения губернатора Вологодской области Георгия Филимонова
о создании сети современных кампусов для студентов учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, создадут образовательную воронку и будут мотивировать молодежь оставаться работать в регионе и привлекать сторонние кадры.
Председатель комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе, председатель комитета Законодательного Собрания Вологодской области по социальной политике Елена Быкова отметила, что актуальность проблем кадрового обеспечения дала старт масштабной работе над совершенствованием системы подготовки квалифицированных кадров. Проведено расширенное тематическое заседание, на котором обсуждались проблемы трудоустройства выпускников по полученной специальности, низкой активности работодателей в формировании социального заказа, усиление межведомственного взаимодействия исполнительных органов области.