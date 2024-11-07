https://ria.ru/20241107/zhestyannikov-1982477422.html

Жестянников: на Вологодчине сейчас насчитывается 13,5 тысячи вакансий

Жестянников: на Вологодчине сейчас насчитывается 13,5 тысячи вакансий - РИА Новости, 07.11.2024

Жестянников: на Вологодчине сейчас насчитывается 13,5 тысячи вакансий

В настоящий момент на территории Вологодской области насчитывается 13, 5 тысячи вакансий, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:03

2024-11-07T18:03

2024-11-07T18:03

вологодская область

вологодская область

россия

сергей жестянников

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f61a481a11b0152443cc59ec208e7bea.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В настоящий момент на территории Вологодской области насчитывается 13, 5 тысячи вакансий, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. Заявление прозвучало на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по образованию, науке и высшей школе. На мероприятии обсудили вопросы привлечения кадров в экономику региона. Обращаясь к участникам заседания, Жестянников подчеркнул, что ситуация с кадровым голодом характерна не только для Вологодской области, но и для всех регионов России. На Вологодчине в настоящее время насчитывается 13,5 тысячи вакансий. Чтобы изменить эту ситуацию, нужны механизмы, которые позволят нелинейно решать задачу по привлечению кадров на предприятия и в организации региона. "Сейчас наступает новая эра осмысления образовательного процесса, формирование новой парадигмы с включением лучших корпоративных практик, которые существуют на территории нашей области. Выращивание кадров со школьной скамьи, создание профильных классов для отраслей обеспечат понятную карьерную траекторию для молодежи", - цитирует пресс-служба регионального Заксобрания Жестянникова. Он отметил, что предложения губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о создании сети современных кампусов для студентов учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, создадут образовательную воронку и будут мотивировать молодежь оставаться работать в регионе и привлекать сторонние кадры. Председатель комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе, председатель комитета Законодательного Собрания Вологодской области по социальной политике Елена Быкова отметила, что актуальность проблем кадрового обеспечения дала старт масштабной работе над совершенствованием системы подготовки квалифицированных кадров. Проведено расширенное тематическое заседание, на котором обсуждались проблемы трудоустройства выпускников по полученной специальности, низкой активности работодателей в формировании социального заказа, усиление межведомственного взаимодействия исполнительных органов области.

https://ria.ru/20241106/zhestyannikov-1982175142.html

https://ria.ru/20241102/pamyatnik--1981615773.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, россия, сергей жестянников, георгий филимонов