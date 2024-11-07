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Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году

Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году - РИА Новости, 07.11.2024

Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году

Министр транспорта РФ Роман Старовойт поддержал обращение главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова о возобновлении ж/д сообщения... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:29

2024-11-07T21:29

2024-11-07T21:29

карачаево-черкесская республика

черкесск

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт поддержал обращение главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова о возобновлении ж/д сообщения "Черкесск-Невинномысск-Москва-Санкт-Петербург" со следующего года, сообщает пресс-служба республиканского правительства В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы развития дорожно-транспортного комплекса в Карачаево-Черкесии. Темрезов поблагодарил министра за многолетнюю поддержку региона в вопросах модернизации и расширения транспортной и дорожной инфраструктуры. Стороны отметили, что Карачаево-Черкесия относится к регионам с высоким уровнем перспектив развития транспортного комплекса с учетом потенциала развития промышленного, туристического и сельскохозяйственного секторов экономики. Особое внимание на встрече было уделено вопросам совершенствования дорожной инфраструктуры. Был достигнут ряд договоренностей по планируемым к ремонту и реконструкции участкам дорог и мостов межмуниципального значения. Обсудили также обновление общественного пассажирского транспорта. С 2022 по 2024 год за счет мер государственной поддержки по линии Минтранса России в республику поставлено 46 автобусов за счет специальных казначейских кредитов, рассказали в пресс-службе. Указом президента России предусмотрен целевой показатель по увеличению до 85% доли парка общественного транспорта в городах и агломерациях в нормативном состоянии. В настоящее время формируются меры поддержки по обновлению подвижного состава. До конца 2030 года в регион будет поставлено еще 107 автобусов. Стороны обсудили также развитие железнодорожного сообщения в Карачаево-Черкессии, в том числе электрификация ветки железнодорожного сообщения республики с возобновлением прямого железнодорожного сообщения "Черкесск – Москва". В настоящее время железнодорожное сообщение в Республике представлено однопутной тупиковой веткой протяженностью 53 километра. В следующем году возобновится прямое железнодорожное сообщение с Черкесском. Еженедельно будут курсировать два беспересадочных вагона по маршруту: "Черкесск-Невинномысск-Москва-Санкт-Петербург". В ходе встречи обсудили также ход реализации проекта по строительству нового аэропорта "Архыз". Темрезов отметил, что открытие воздушной гавани улучшит инвестиционный климат республики и позволит значительно повысить туристический поток. "Это важный проект не только в сфере развития транспортной инфраструктуры, но и социально-экономического развития региона", – привели в пресс-службе слова главы Республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкесск