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Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году - РИА Новости, 07.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
21:29 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zhd-1982526140.html
Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году
Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году - РИА Новости, 07.11.2024
Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году
Министр транспорта РФ Роман Старовойт поддержал обращение главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова о возобновлении ж/д сообщения... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:29
2024-11-07T21:29
карачаево-черкесская республика
черкесск
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт поддержал обращение главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова о возобновлении ж/д сообщения "Черкесск-Невинномысск-Москва-Санкт-Петербург" со следующего года, сообщает пресс-служба республиканского правительства В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы развития дорожно-транспортного комплекса в Карачаево-Черкесии. Темрезов поблагодарил министра за многолетнюю поддержку региона в вопросах модернизации и расширения транспортной и дорожной инфраструктуры. Стороны отметили, что Карачаево-Черкесия относится к регионам с высоким уровнем перспектив развития транспортного комплекса с учетом потенциала развития промышленного, туристического и сельскохозяйственного секторов экономики. Особое внимание на встрече было уделено вопросам совершенствования дорожной инфраструктуры. Был достигнут ряд договоренностей по планируемым к ремонту и реконструкции участкам дорог и мостов межмуниципального значения. Обсудили также обновление общественного пассажирского транспорта. С 2022 по 2024 год за счет мер государственной поддержки по линии Минтранса России в республику поставлено 46 автобусов за счет специальных казначейских кредитов, рассказали в пресс-службе. Указом президента России предусмотрен целевой показатель по увеличению до 85% доли парка общественного транспорта в городах и агломерациях в нормативном состоянии. В настоящее время формируются меры поддержки по обновлению подвижного состава. До конца 2030 года в регион будет поставлено еще 107 автобусов. Стороны обсудили также развитие железнодорожного сообщения в Карачаево-Черкессии, в том числе электрификация ветки железнодорожного сообщения республики с возобновлением прямого железнодорожного сообщения "Черкесск – Москва". В настоящее время железнодорожное сообщение в Республике представлено однопутной тупиковой веткой протяженностью 53 километра. В следующем году возобновится прямое железнодорожное сообщение с Черкесском. Еженедельно будут курсировать два беспересадочных вагона по маршруту: "Черкесск-Невинномысск-Москва-Санкт-Петербург". В ходе встречи обсудили также ход реализации проекта по строительству нового аэропорта "Архыз". Темрезов отметил, что открытие воздушной гавани улучшит инвестиционный климат республики и позволит значительно повысить туристический поток. "Это важный проект не только в сфере развития транспортной инфраструктуры, но и социально-экономического развития региона", – привели в пресс-службе слова главы Республики.
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РИА Новости
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черкесск
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск

Ж/д маршрут из Черкесска в Москву и Петербург могут возобновить в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт поддержал обращение главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова о возобновлении ж/д сообщения "Черкесск-Невинномысск-Москва-Санкт-Петербург" со следующего года, сообщает пресс-служба республиканского правительства
В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы развития дорожно-транспортного комплекса в Карачаево-Черкесии.
Темрезов поблагодарил министра за многолетнюю поддержку региона в вопросах модернизации и расширения транспортной и дорожной инфраструктуры. Стороны отметили, что Карачаево-Черкесия относится к регионам с высоким уровнем перспектив развития транспортного комплекса с учетом потенциала развития промышленного, туристического и сельскохозяйственного секторов экономики.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам совершенствования дорожной инфраструктуры. Был достигнут ряд договоренностей по планируемым к ремонту и реконструкции участкам дорог и мостов межмуниципального значения.
Обсудили также обновление общественного пассажирского транспорта. С 2022 по 2024 год за счет мер государственной поддержки по линии Минтранса России в республику поставлено 46 автобусов за счет специальных казначейских кредитов, рассказали в пресс-службе.
Указом президента России предусмотрен целевой показатель по увеличению до 85% доли парка общественного транспорта в городах и агломерациях в нормативном состоянии. В настоящее время формируются меры поддержки по обновлению подвижного состава. До конца 2030 года в регион будет поставлено еще 107 автобусов.
Стороны обсудили также развитие железнодорожного сообщения в Карачаево-Черкессии, в том числе электрификация ветки железнодорожного сообщения республики с возобновлением прямого железнодорожного сообщения "Черкесск – Москва".
В настоящее время железнодорожное сообщение в Республике представлено однопутной тупиковой веткой протяженностью 53 километра. В следующем году возобновится прямое железнодорожное сообщение с Черкесском. Еженедельно будут курсировать два беспересадочных вагона по маршруту: "Черкесск-Невинномысск-Москва-Санкт-Петербург".
В ходе встречи обсудили также ход реализации проекта по строительству нового аэропорта "Архыз".
Темрезов отметил, что открытие воздушной гавани улучшит инвестиционный климат республики и позволит значительно повысить туристический поток.
"Это важный проект не только в сфере развития транспортной инфраструктуры, но и социально-экономического развития региона", – привели в пресс-службе слова главы Республики.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесск
 
 
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