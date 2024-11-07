Рейтинг@Mail.ru
В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zemletrjasenie-1982418840.html
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 07.11.2024
В Каспийском море произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:51
2024-11-07T13:51
в мире
каспийское море
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана на сайте. "В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4. Толчки были зафиксированы в 12.34 (11.34 мск)", - говорится в сообщении. Двадцать четвертого ноября 2023 года азербайджанские сейсмологи также сообщали о землетрясении на Каспии. Тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.
https://ria.ru/20241103/zemletryasenie-1981738469.html
каспийское море
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каспийское море, азербайджан
В мире, Каспийское море, Азербайджан
В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана на сайте.
"В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4. Толчки были зафиксированы в 12.34 (11.34 мск)", - говорится в сообщении.
Двадцать четвертого ноября 2023 года азербайджанские сейсмологи также сообщали о землетрясении на Каспии. Тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Иране произошло землетрясение
3 ноября, 23:24
 
В миреКаспийское мореАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала