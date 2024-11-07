https://ria.ru/20241107/zemletrjasenie-1982418840.html

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 07.11.2024

В Каспийском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:51

2024-11-07T13:51

2024-11-07T13:51

в мире

каспийское море

азербайджан

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БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана на сайте. "В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4. Толчки были зафиксированы в 12.34 (11.34 мск)", - говорится в сообщении. Двадцать четвертого ноября 2023 года азербайджанские сейсмологи также сообщали о землетрясении на Каспии. Тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.

https://ria.ru/20241103/zemletryasenie-1981738469.html

каспийское море

азербайджан

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в мире, каспийское море, азербайджан