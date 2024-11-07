https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982495262.html

Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 07.11.2024

Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, призвал Владимира Зеленского уйти в отставку ради мира на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:25

2024-11-07T19:25

2024-11-07T19:25

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, призвал Владимира Зеленского уйти в отставку ради мира на Украине. "Я считаю, что Зеленскому надо задуматься об отставке. По состоянию здоровья, усталости, невозможности и далее занимать присвоенную должность. Без разницы. Сейчас есть возможность сделать это, сохранив лицо. Пока - есть. Поэтому думать надо быстро. Это решение в интересах Украины. И я призываю его это решение принять. Зеленский должен уйти в отставку. Ради мира и ради Украины", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что Украине нужна остановка конфликта и выборы, что при Зеленском невозможно. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485286.html

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485122.html

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украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, в мире