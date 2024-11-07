https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485286.html

Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией

Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией - РИА Новости, 07.11.2024

Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией

Украина не нуждается в помощи в организации переговоров с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:36

2024-11-07T18:36

2024-11-07T19:24

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина не нуждается в помощи в организации переговоров с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах", — сказал он.Глава киевского режима при этом добавил, что страна открыта к любым конструктивным идеям ради достижения мнимого справедливого мира.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982470685.html

https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982453463.html

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