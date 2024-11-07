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Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 07.11.2024 (обновлено: 19:24 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485286.html
Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией
Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией
Украина не нуждается в помощи в организации переговоров с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:36
2024-11-07T19:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
владимир зеленский
юрий ушаков
москва
украина
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина не нуждается в помощи в организации переговоров с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах", — сказал он.Глава киевского режима при этом добавил, что страна открыта к любым конструктивным идеям ради достижения мнимого справедливого мира.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982470685.html
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982453463.html
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вооруженные силы украины, нато, владимир путин, владимир зеленский, юрий ушаков, москва, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Москва, Украина, Россия, В мире
Зеленский высказался о помощи в переговорах с Россией

Зеленский отказался от помощи Запада в организации переговоров с РФ

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина не нуждается в помощи в организации переговоров с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 17:43
Глава киевского режима при этом добавил, что страна открыта к любым конструктивным идеям ради достижения мнимого справедливого мира.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЮрий УшаковМоскваУкраинаРоссияВ мире
 
 
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