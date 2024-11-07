https://ria.ru/20241107/zdanie-1982354749.html
В Херсонской области пострадало административное здание
В Херсонской области пострадало административное здание - РИА Новости, 07.11.2024
В Херсонской области пострадало административное здание
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в четверг о повреждении административного здания на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:23
2024-11-07T09:23
2024-11-07T09:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в четверг о повреждении административного здания на подконтрольной ВСУ части области. Прокудин в своем Telegram-канале написал, что после взрывов за прошедшие сутки на удерживаемой ВСУ территории повреждены "админздание, газопроводы, хозяйственные сооружения". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области пострадало административное здание
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении административного здания
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в четверг о повреждении административного здания на подконтрольной ВСУ части области.
Прокудин в своем Telegram-канале написал, что после взрывов за прошедшие сутки на удерживаемой ВСУ территории повреждены "админздание, газопроводы, хозяйственные сооружения".
Херсонская область - регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.