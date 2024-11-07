https://ria.ru/20241107/zapad-1982503949.html
Путин назвал истоки современных мировых конфликтов
Путин назвал истоки современных мировых конфликтов - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал истоки современных мировых конфликтов
Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:06
2024-11-07T20:06
2024-11-07T20:23
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной войны."В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность - вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин назвал истоки современных мировых конфликтов
Путин назвал истоком мировых конфликтов геополитическую жадность Запада
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подлинным истоком современных конфликтов "беспардонную и беспрецедентную геополитическую жадность" Запада после холодной войны.
"В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность - вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.