Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой
Захарова назвала политическую систему Германии банановой республикой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает главной проблемой современной политической системы Германии то, что эта система - классическая "банановая республика", по ее словам, ни одно государство в мире не перетасовывало собственное правительство по итогам выборов США в тот же день, кроме Германии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
"Развал немецкой правительственной коалиции обнажил главную проблему современной политической системы ФРГ - это классическая "банановая республика". Термин, кстати, американский - впервые был использован ещё О.Генри в 1904 году. Ни одно государство в мире не принялось перетасовывать собственное правительство по итогам выборов США в тот же день. Кроме Германии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что в Берлине перестали делать вид, что немецкое правительство обладает самостоятельностью, и притворяться, что не являются наместниками американских неолибералов в Евросоюзе.
"Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США - лишь бы Вашингтону было приятно", - напомнила официальный представитель МИД РФ. -0-
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