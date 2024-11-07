https://ria.ru/20241107/zaharova-1982436834.html

Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой

Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой - РИА Новости, 07.11.2024

Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает главной проблемой современной политической системы Германии то, что эта система - классическая... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:02

2024-11-07T15:02

2024-11-07T15:02

в мире

германия

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мария захарова

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает главной проблемой современной политической системы Германии то, что эта система - классическая "банановая республика", по ее словам, ни одно государство в мире не перетасовывало собственное правительство по итогам выборов США в тот же день, кроме Германии. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. "Развал немецкой правительственной коалиции обнажил главную проблему современной политической системы ФРГ - это классическая "банановая республика". Термин, кстати, американский - впервые был использован ещё О.Генри в 1904 году. Ни одно государство в мире не принялось перетасовывать собственное правительство по итогам выборов США в тот же день. Кроме Германии", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова также отметила, что в Берлине перестали делать вид, что немецкое правительство обладает самостоятельностью, и притворяться, что не являются наместниками американских неолибералов в Евросоюзе. "Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США - лишь бы Вашингтону было приятно", - напомнила официальный представитель МИД РФ. -0-

https://ria.ru/20241107/pushkov-1982420590.html

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в мире, германия, сша, россия, мария захарова, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер