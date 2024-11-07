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Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой - РИА Новости, 07.11.2024
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15:02 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zaharova-1982436834.html
Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой
Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой - РИА Новости, 07.11.2024
Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает главной проблемой современной политической системы Германии то, что эта система - классическая... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:02
2024-11-07T15:02
в мире
германия
сша
россия
мария захарова
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает главной проблемой современной политической системы Германии то, что эта система - классическая "банановая республика", по ее словам, ни одно государство в мире не перетасовывало собственное правительство по итогам выборов США в тот же день, кроме Германии. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. "Развал немецкой правительственной коалиции обнажил главную проблему современной политической системы ФРГ - это классическая "банановая республика". Термин, кстати, американский - впервые был использован ещё О.Генри в 1904 году. Ни одно государство в мире не принялось перетасовывать собственное правительство по итогам выборов США в тот же день. Кроме Германии", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова также отметила, что в Берлине перестали делать вид, что немецкое правительство обладает самостоятельностью, и притворяться, что не являются наместниками американских неолибералов в Евросоюзе. "Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США - лишь бы Вашингтону было приятно", - напомнила официальный представитель МИД РФ. -0-
https://ria.ru/20241107/pushkov-1982420590.html
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в мире, германия, сша, россия, мария захарова, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, США, Россия, Мария Захарова, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой

Захарова назвала политическую систему Германии банановой республикой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает главной проблемой современной политической системы Германии то, что эта система - классическая "банановая республика", по ее словам, ни одно государство в мире не перетасовывало собственное правительство по итогам выборов США в тот же день, кроме Германии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Пушков предрек развал правящей коалиции в Германии
Вчера, 13:57
"Развал немецкой правительственной коалиции обнажил главную проблему современной политической системы ФРГ - это классическая "банановая республика". Термин, кстати, американский - впервые был использован ещё О.Генри в 1904 году. Ни одно государство в мире не принялось перетасовывать собственное правительство по итогам выборов США в тот же день. Кроме Германии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что в Берлине перестали делать вид, что немецкое правительство обладает самостоятельностью, и притворяться, что не являются наместниками американских неолибералов в Евросоюзе.
"Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США - лишь бы Вашингтону было приятно", - напомнила официальный представитель МИД РФ. -0-
Канцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Надежд не осталось". Украина подтолкнула Германию к отчаянному шагу
7 сентября, 08:00
 
В миреГерманияСШАРоссияМария ЗахароваОлаф ШольцФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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