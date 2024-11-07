https://ria.ru/20241107/yaponiya-1982444549.html

Японский депутат оценил риски обострения ситуации вокруг Тайваня при Трампе

Японский депутат оценил риски обострения ситуации вокруг Тайваня при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024

Японский депутат оценил риски обострения ситуации вокруг Тайваня при Трампе

Обострения ситуации вокруг Тайваня при новой администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа не будет, наоборот, станет тихо, такое... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:43

2024-11-07T15:43

2024-11-07T15:43

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сша

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тайвань

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джо байден

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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Обострения ситуации вокруг Тайваня при новой администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа не будет, наоборот, станет тихо, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. "Я считаю, что эскалации вокруг Тайваня не будет. Напротив, станет тихо. Всё успокоится. Это президент (Джо) Байден подстрекал, что "Китай вот-вот нападет" или что "Россия вот-вот нападет". А Трамп так не будет говорить. Поэтому я считаю, что всё успокоится. Я считаю, что президент Трамп будет принимать такие решения, которые будут способствовать успокоению ситуации в мире. Президент Байден и Украину подстрекал, что вот "сейчас Россия нападет", когда Украина запустила дрон (на Донбасс осенью 2021 года – ред.). Это было начало ошибки. Трамп так делать не будет. Я считаю, что он так устроен, что призовет к сдержанности и тишине", - сказал Мунэо Судзуки. В то же время он считает, что при новом президенте США отношения Японии и Америки не претерпят серьезных изменений, но может возрасти финансовое бремя по обороне союзников США. "В основном изменений в японо-американских отношениях в сфере внешней политики и обороны не будет, но Трамп хочет облегчить бремя, которое лежит на Америке, и, думаю, у него будут разные требования и к Японии. Трамп в отношении НАТО требует увеличения расходов стран-участниц. Это же он требует и от Японии. Таким образом, на различные страны в зависимости от ситуации бремя возрастет", - сказал политик. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьера Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.

https://ria.ru/20241107/isiba--1982342229.html

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

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в мире, сша, япония, тайвань, дональд трамп, мунэо судзуки, джо байден, нато, nbc