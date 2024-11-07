https://ria.ru/20241107/yaponiya-1982403211.html

Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ

Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ

Пассажирам, застрявшим на круизном лайнере "Спектр морей" в Японии, предложили бесплатный алкоголь, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:56

2024-11-07T12:56

2024-11-07T12:56

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пассажирам, застрявшим на круизном лайнере "Спектр морей" в Японии, предложили бесплатный алкоголь, пишет Telegram-канал Shot."Весь алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии лайнере с россиянами", — говорится в публикации.В четверг стало известно, что около 600 граждан России не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей". Изначально прибытие судна в Шанхай ожидалось 9 ноября, но оно не смогло покинуть порт из-за технических проблем.Как сообщила компания Royal Caribbean International, пассажирам компенсируют всю стоимость круиза.

https://ria.ru/20241029/ivleeva-1980620817.html

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в мире, япония, россия, шанхай