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Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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12:56 07.11.2024
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Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ
Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ
Пассажирам, застрявшим на круизном лайнере "Спектр морей" в Японии, предложили бесплатный алкоголь, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:56
2024-11-07T12:56
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пассажирам, застрявшим на круизном лайнере "Спектр морей" в Японии, предложили бесплатный алкоголь, пишет Telegram-канал Shot."Весь алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии лайнере с россиянами", — говорится в публикации.В четверг стало известно, что около 600 граждан России не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей". Изначально прибытие судна в Шанхай ожидалось 9 ноября, но оно не смогло покинуть порт из-за технических проблем.Как сообщила компания Royal Caribbean International, пассажирам компенсируют всю стоимость круиза.
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в мире, япония, россия, шанхай
В мире, Япония, Россия, Шанхай
Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ

Shot: застрявшим на лайнере в Японии пассажирам предоставили бесплатный алкоголь

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКруизный лайнер Spectrum of the Seas
Круизный лайнер Spectrum of the Seas - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Круизный лайнер Spectrum of the Seas. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пассажирам, застрявшим на круизном лайнере "Спектр морей" в Японии, предложили бесплатный алкоголь, пишет Telegram-канал Shot.
«
"Весь алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии лайнере с россиянами", — говорится в публикации.
В четверг стало известно, что около 600 граждан России не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей". Изначально прибытие судна в Шанхай ожидалось 9 ноября, но оно не смогло покинуть порт из-за технических проблем.
Как сообщила компания Royal Caribbean International, пассажирам компенсируют всю стоимость круиза.
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