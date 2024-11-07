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Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ
Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ
Пассажирам, застрявшим на круизном лайнере "Спектр морей" в Японии, предложили бесплатный алкоголь, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:56
2024-11-07T12:56
2024-11-07T12:56
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пассажирам, застрявшим на круизном лайнере "Спектр морей" в Японии, предложили бесплатный алкоголь, пишет Telegram-канал Shot."Весь алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии лайнере с россиянами", — говорится в публикации.В четверг стало известно, что около 600 граждан России не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей". Изначально прибытие судна в Шанхай ожидалось 9 ноября, но оно не смогло покинуть порт из-за технических проблем.Как сообщила компания Royal Caribbean International, пассажирам компенсируют всю стоимость круиза.
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Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ
Shot: застрявшим на лайнере в Японии пассажирам предоставили бесплатный алкоголь