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В Японии застряли сотни россиян, пишут СМИ
В Японии застряли сотни россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Японии застряли сотни россиян, пишут СМИ
Около 600 граждан России не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей", пишет РБК со ссылкой на сообщения пассажиров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:43
2024-11-07T10:43
2024-11-07T12:02
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около 600 граждан России не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей", пишет РБК со ссылкой на сообщения пассажиров."Круизный лайнер "Спектр морей" (Spectrum of the Seas) сломался в японском порту Йокогама, сообщили РБК пассажиры из России. Они оценили количество находящихся на борту россиян в 500-600 человек", — говорится в публикации.Как отмечает издание, изначально прибытие судна в Шанхай ожидалось 9 ноября, но оно не смогло покинуть порт из-за технических проблем."Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех россиян сгорают обратные билеты в Россию", — уточняет РБК.Как сообщила компания Royal Caribbean International, пассажирам компенсируют всю стоимость круиза.
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в мире, япония, россия, шанхай
В мире, Япония, Россия, Шанхай
В Японии застряли сотни россиян, пишут СМИ
РБК: около 600 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера