https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982446034.html
Суд вынес приговор бывшему чиновнику минтранса Самарской области за взятку
Суд вынес приговор бывшему чиновнику минтранса Самарской области за взятку - РИА Новости, 07.11.2024
Суд вынес приговор бывшему чиновнику минтранса Самарской области за взятку
Суд приговорил к 5 годам колонии бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автодорог Самарской области, получившего взятку стройматериалами при... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:52
2024-11-07T15:52
2024-11-07T15:52
самарская область
происшествия
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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам колонии бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автодорог Самарской области, получившего взятку стройматериалами при обустройстве его земельного участка, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. В региональном СУСК России сообщили, что с мая 2021 по январь 2022 года чиновник получил от представителя частной фирмы стройматериалы в качестве взятки и услуги по их доставке на сумму более 1,5 миллиона рублей для обустройства земельного участка. Земля была зарегистрирована на родственника фигуранта, однако по факту находилась в его пользовании. За вознаграждение чиновник с 2019 по 2023 годы обеспечил частной фирме конкурентное преимущество: предоставлял компании сведения о планируемых госконтрактах по ремонту и строительству дорог по рентабельным для общества договорам. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму около 12 миллионов рублей. По представлению следователя исполняющий обязанности замминистра транспорта был уволен с должности, отметили в СК. "Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд ... приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре Самарской области. Кроме того, экс-чиновнику на 5 лет запретили работать в органах госвласти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях. Суд сохранил наложенный арест на имущество осужденного. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что речь идет об Александре Николаеве.
https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982337947.html
https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html
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самарская область, происшествия
Самарская область, Происшествия
Суд вынес приговор бывшему чиновнику минтранса Самарской области за взятку
Экс-чиновника самарского минтранса осудили на 5 лет за взятку стройматериалами
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости.
Суд приговорил к 5 годам колонии бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автодорог Самарской области, получившего взятку стройматериалами при обустройстве его земельного участка, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале
.
В региональном СУСК России сообщили, что с мая 2021 по январь 2022 года чиновник получил от представителя частной фирмы стройматериалы в качестве взятки и услуги по их доставке на сумму более 1,5 миллиона рублей для обустройства земельного участка. Земля была зарегистрирована на родственника фигуранта, однако по факту находилась в его пользовании.
За вознаграждение чиновник с 2019 по 2023 годы обеспечил частной фирме конкурентное преимущество: предоставлял компании сведения о планируемых госконтрактах по ремонту и строительству дорог по рентабельным для общества договорам.
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму около 12 миллионов рублей. По представлению следователя исполняющий обязанности замминистра транспорта был уволен с должности, отметили в СК.
"Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд ... приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре Самарской области.
Кроме того, экс-чиновнику на 5 лет запретили работать в органах госвласти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях. Суд сохранил наложенный арест на имущество осужденного.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что речь идет об Александре Николаеве.