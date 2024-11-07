https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982446034.html

Суд вынес приговор бывшему чиновнику минтранса Самарской области за взятку

Суд вынес приговор бывшему чиновнику минтранса Самарской области за взятку - РИА Новости, 07.11.2024

Суд вынес приговор бывшему чиновнику минтранса Самарской области за взятку

Суд приговорил к 5 годам колонии бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автодорог Самарской области, получившего взятку стройматериалами при... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:52

2024-11-07T15:52

2024-11-07T15:52

самарская область

происшествия

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам колонии бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автодорог Самарской области, получившего взятку стройматериалами при обустройстве его земельного участка, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. В региональном СУСК России сообщили, что с мая 2021 по январь 2022 года чиновник получил от представителя частной фирмы стройматериалы в качестве взятки и услуги по их доставке на сумму более 1,5 миллиона рублей для обустройства земельного участка. Земля была зарегистрирована на родственника фигуранта, однако по факту находилась в его пользовании. За вознаграждение чиновник с 2019 по 2023 годы обеспечил частной фирме конкурентное преимущество: предоставлял компании сведения о планируемых госконтрактах по ремонту и строительству дорог по рентабельным для общества договорам. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму около 12 миллионов рублей. По представлению следователя исполняющий обязанности замминистра транспорта был уволен с должности, отметили в СК. "Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд ... приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре Самарской области. Кроме того, экс-чиновнику на 5 лет запретили работать в органах госвласти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях. Суд сохранил наложенный арест на имущество осужденного. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что речь идет об Александре Николаеве.

https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982337947.html

https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html

самарская область

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самарская область, происшествия