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Имущество замгубернатора Тюменской области арестовали из-за взятки - РИА Новости, 07.11.2024
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04:57 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982337947.html
Имущество замгубернатора Тюменской области арестовали из-за взятки
Имущество замгубернатора Тюменской области арестовали из-за взятки - РИА Новости, 07.11.2024
Имущество замгубернатора Тюменской области арестовали из-за взятки
Наложен арест на имущество замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:57
2024-11-07T04:57
тюменская область
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россия
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наложен арест на имущество замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка в рамках дела о взятке, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Как установлено в судебном заседании и следует из представленных материалов, с момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: допрошены свидетели, дополнительно допрошен обвиняемый Гоцык А.В., проведен обыск…наложен арест на имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы",- сказано в документах.Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают.Басманный суд Москвы 8 июня отправил фигурантов в СИЗО.Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности.
https://ria.ru/20241105/vzyatka-1982008307.html
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тюменская область, москва, россия, происшествия
Тюменская область, Москва, Россия, Происшествия
Имущество замгубернатора Тюменской области арестовали из-за взятки

Имущество замгубернатора Тюменской области Вахрина арестовали из-за взятки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наложен арест на имущество замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка в рамках дела о взятке, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Как установлено в судебном заседании и следует из представленных материалов, с момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: допрошены свидетели, дополнительно допрошен обвиняемый Гоцык А.В., проведен обыск…наложен арест на имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы",- сказано в документах.
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Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают.
Басманный суд Москвы 8 июня отправил фигурантов в СИЗО.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности.
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