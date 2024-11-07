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Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 07.11.2024 (обновлено: 15:36 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/vzryvy-1982442214.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:27
2024-11-07T15:36
специальная военная операция на украине
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
запорожская область
киев
россия
в мире
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Через некоторое время украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале сообщил, что в городе снова раздаются взрывы.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html
запорожская область
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запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, запорожская область, киев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Киев, Россия, В мире
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области

Федоров: в Запорожской области прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Через некоторое время украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале сообщил, что в городе снова раздаются взрывы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Украинцам придется восстать
4 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьКиевРоссияВ мире
 
 
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