https://ria.ru/20241107/vzryvy-1982442214.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области

Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:27

2024-11-07T15:27

2024-11-07T15:36

специальная военная операция на украине

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Через некоторое время украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале сообщил, что в городе снова раздаются взрывы.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

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запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, запорожская область, киев, россия, в мире