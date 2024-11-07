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В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве прогремели новые взрывы
Звуки взрывов вновь раздались в четверг в Киеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:42
2024-11-07T10:42
2024-11-07T10:42
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов вновь раздались в четверг в Киеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Киев - снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах от властей не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 10.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
В Киеве прогремели новые взрывы
"Зеркало недели": в Киеве прогремели взрывы