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В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.11.2024
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10:42 07.11.2024
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В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве прогремели новые взрывы
Звуки взрывов вновь раздались в четверг в Киеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:42
2024-11-07T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов вновь раздались в четверг в Киеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Киев - снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах от властей не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 10.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
В Киеве прогремели новые взрывы

"Зеркало недели": в Киеве прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов вновь раздались в четверг в Киеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Киев - снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах от властей не поступало.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 10.17 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиев
 
 
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