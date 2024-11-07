https://ria.ru/20241107/vzryvy-1982347109.html

В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.11.2024

В Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на четверг несколько... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T08:12

2024-11-07T08:12

2024-11-07T08:13

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на четверг несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, прозвучало не менее 299 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

киев

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины