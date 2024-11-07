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В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.11.2024
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на четверг несколько... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:12
2024-11-07T08:12
2024-11-07T08:13
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на четверг несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, прозвучало не менее 299 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области прогремели взрывы
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры