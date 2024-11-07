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В Днепропетровской и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровской и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

В Днепропетровской и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в в Днепропетровской и Житомирской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:33

2024-11-07T01:33

2024-11-07T01:34

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в в Днепропетровской и Житомирской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Днепропетровская, Житомирская области - взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ. В обеих областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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в мире, житомирская область, украина, вооруженные силы рф