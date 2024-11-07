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Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве - РИА Новости, 07.11.2024
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20:50 07.11.2024 (обновлено: 20:51 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/vystavka--1982518643.html
Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве
Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве - РИА Новости, 07.11.2024
Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве
Выставка в честь 115-летия со дня рождения советской оперной певицы и педагога "Наталия Шпиллер. Посвящение" открылась в Москве, сообщили в госкорпорации... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:50
2024-11-07T20:51
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выставка в честь 115-летия со дня рождения советской оперной певицы и педагога "Наталия Шпиллер. Посвящение" открылась в Москве, сообщили в госкорпорации ВЭБ.РФ."Культура — неотъемлемая часть городской экономики и жизни человека, жизни семьи. Место, куда человек приходит, чтобы отдохнуть и набраться сил. Наша культура — это и наши достижения, часть нас, нашего культурного кода. Это точка опоры, от которой мы можем оттолкнуться и достичь новых высот", — привели в ВЭБе слова первого заместителя председателя госкорпорации Алексея Мирошниченко.Выставка проработает до 25 ноября. Здесь можно увидеть архивные фото, видео и текстовые материалы, раскрывающие жизнь и творчество Шпиллер. Кроме того, в экспозиции представлены знаковые предметы, сопровождавшие артистку на протяжении многих лет: личные вещи, атрибуты сценических образов и письма. Также в рамках церемонии открытия прошел концерт в честь оперной певицы. В нем приняли участие студенты колледжа при Российской академии музыки им. Гнесиных, колледжа при Государственном музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова, учащиеся Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, исполнители Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра, говорится в сообщении.Памятные мероприятия проводятся при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Российского национального музея музыки в рамках проекта по воссозданию вокально-творческого кабинета Антонины Неждановой. Наталья Шпиллер долгое время возглавляла кабинет, воспитав целое поколение выдающихся исполнителей.
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большой театр, москва, россия
Большой театр, Москва, Россия

Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФВыставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве
Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выставка в честь 115-летия со дня рождения советской оперной певицы и педагога "Наталия Шпиллер. Посвящение" открылась в Москве, сообщили в госкорпорации ВЭБ.РФ.
"Культура — неотъемлемая часть городской экономики и жизни человека, жизни семьи. Место, куда человек приходит, чтобы отдохнуть и набраться сил. Наша культура — это и наши достижения, часть нас, нашего культурного кода. Это точка опоры, от которой мы можем оттолкнуться и достичь новых высот", — привели в ВЭБе слова первого заместителя председателя госкорпорации Алексея Мирошниченко.
Выставка проработает до 25 ноября. Здесь можно увидеть архивные фото, видео и текстовые материалы, раскрывающие жизнь и творчество Шпиллер. Кроме того, в экспозиции представлены знаковые предметы, сопровождавшие артистку на протяжении многих лет: личные вещи, атрибуты сценических образов и письма.
Также в рамках церемонии открытия прошел концерт в честь оперной певицы. В нем приняли участие студенты колледжа при Российской академии музыки им. Гнесиных, колледжа при Государственном музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова, учащиеся Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, исполнители Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра, говорится в сообщении.
Памятные мероприятия проводятся при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Российского национального музея музыки в рамках проекта по воссозданию вокально-творческого кабинета Антонины Неждановой. Наталья Шпиллер долгое время возглавляла кабинет, воспитав целое поколение выдающихся исполнителей.
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