https://ria.ru/20241107/vystavka--1982518643.html

Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве

Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве - РИА Новости, 07.11.2024

Выставка советской оперной певицы Наталии Шпиллер открылась в Москве

Выставка в честь 115-летия со дня рождения советской оперной певицы и педагога "Наталия Шпиллер. Посвящение" открылась в Москве, сообщили в госкорпорации... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:50

2024-11-07T20:50

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выставка в честь 115-летия со дня рождения советской оперной певицы и педагога "Наталия Шпиллер. Посвящение" открылась в Москве, сообщили в госкорпорации ВЭБ.РФ."Культура — неотъемлемая часть городской экономики и жизни человека, жизни семьи. Место, куда человек приходит, чтобы отдохнуть и набраться сил. Наша культура — это и наши достижения, часть нас, нашего культурного кода. Это точка опоры, от которой мы можем оттолкнуться и достичь новых высот", — привели в ВЭБе слова первого заместителя председателя госкорпорации Алексея Мирошниченко.Выставка проработает до 25 ноября. Здесь можно увидеть архивные фото, видео и текстовые материалы, раскрывающие жизнь и творчество Шпиллер. Кроме того, в экспозиции представлены знаковые предметы, сопровождавшие артистку на протяжении многих лет: личные вещи, атрибуты сценических образов и письма. Также в рамках церемонии открытия прошел концерт в честь оперной певицы. В нем приняли участие студенты колледжа при Российской академии музыки им. Гнесиных, колледжа при Государственном музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова, учащиеся Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, исполнители Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра, говорится в сообщении.Памятные мероприятия проводятся при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Российского национального музея музыки в рамках проекта по воссозданию вокально-творческого кабинета Антонины Неждановой. Наталья Шпиллер долгое время возглавляла кабинет, воспитав целое поколение выдающихся исполнителей.

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большой театр, москва, россия