https://ria.ru/20241107/vybory-1982338949.html

Больше формальность: какие следующие шаги ждут США после выборов

Больше формальность: какие следующие шаги ждут США после выборов - РИА Новости, 07.11.2024

Больше формальность: какие следующие шаги ждут США после выборов

Хотя почти все ведущие американские СМИ уже отдали победу республиканцам в президентской и парламентской гонках, США еще предстоит пройти через длительные... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:12

2024-11-07T05:12

2024-11-07T05:12

сша

вашингтон (штат)

камала харрис

джо байден

флорида

nbc

выборы президента сша — 2024

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Хотя почти все ведущие американские СМИ уже отдали победу республиканцам в президентской и парламентской гонках, США еще предстоит пройти через длительные официальные процедуры, прежде чем результаты станут официальными. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп, который, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Его конкурентка от демократической партии Камала Харрис признала поражение на выборах. Штатные процедурыСейчас избирательные комиссии американских штатов занимаются завершением подсчета голосов, а затем будут перепроверять и пересчитывать голоса. Скорость и последовательность обработки бюллетеней могут разниться от штата к штату. Например, в некоторых штатах бюллетени по почте могут приходить еще несколько дней после завершения голосования. Могут быть рассмотрены споры касательно голосования после того, как республиканцы еще до 5 ноября подали судебные иски о нарушениях правил в некоторых округах. До 11 декабря избиркомы должны сертифицировать результаты выборов, а губернатор штата или иное уполномоченное лицо, в свою очередь, должны подтвердить выборщиков на основе этих результатов. Выборщики должны собраться в своих штатах 17 декабря и проголосовать за кандидатов, как им наказали американские избиратели. Новый конгресс, избранный на выборах 5 ноября, должен собраться 6 января 2025 года и утвердить результаты голосования выборщиков. При этом конгресс может отвергнуть голоса тех или иных выборщиков. Новые правилаОднако в этом году процесс сертификации голосов в конгрессе будет отличаться от выборов 2020 года. Шестого января 2021 года во время подсчета голосов выборщиков сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу действующего президента Джо Байдена на выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Против Трампа были открыты уголовные дела, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Во избежание повторения сценария со штурмом Капитолия конгресс изменил правила сертификации выборов. Вице-президент играет теперь совершенно церемониальную роль, без права оспорить результаты выборов как ранее. В этот раз по иронии судьбы эту функцию будет выполнять проигравший кандидат и вице-президент Харрис. В соответствии с новым законом, любое возражение, выдвинутое сенаторами или представителями нижней палаты во время подсчета голосов выборщиков, теперь должно быть сделано в письменной форме и подписано не менее чем одной пятой сенаторов и одной пятой членов Палаты представителей. Ранее для возражения требовались подписи только одного члена каждой палаты. Передача властиЕще до объявления официальных результатов начинает запускаться процесс передачи власти от уходящего президента к избранному. Управление общих служб США обычно в срок до 9 ноября направляет официальное письмо "очевидному" победителю выборов, где уведомляет о выделении средств, офиса и иного содействия для осуществления передачи власти. На прошлых выборах, однако, этот процесс был затянут администрацией Трампа, так они отказывались признать свой проигрыш. В этот раз, поскольку Демократическая партия признает результаты выборов, процесс должен пройти беспрепятственно. После письма Управления общих служб обычно следует встреча уходящего и приходящего президента, как правило 10 ноября. Белый дом ранее заявил, что уже работает над организации встречи Байдена и Трампа. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982335853.html

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сша

вашингтон (штат)

флорида

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сша, вашингтон (штат), камала харрис, джо байден, флорида, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире