https://ria.ru/20241107/vsu-1982398527.html

СМИ: ВСУ проходят сокращенное обучение в ЕС из-за наступления ВС России

СМИ: ВСУ проходят сокращенное обучение в ЕС из-за наступления ВС России - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ: ВСУ проходят сокращенное обучение в ЕС из-за наступления ВС России

ВСУ в связи с российским наступлением проходят ускоренное обучение в странах Евросоюза, это сказывается на эффективности этого обучения, сообщает издание... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:30

2024-11-07T12:30

2024-11-07T12:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

жозеп боррель

сергей лавров

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ в связи с российским наступлением проходят ускоренное обучение в странах Евросоюза, это сказывается на эффективности этого обучения, сообщает издание Defense One со ссылкой на польских военных, задействованных в тренировочной миссии блока по подготовке украинских войск (EUMAM). "Поскольку Киев пытается удержать... линию фронта при российском наступлении... солдат необходимо быстро прогонять через тренировочные циклы, чтобы вернуть их на фронт... Отчаянная нужда Украины в солдатах снижает эффективность их тренировок", - говорится в сообщении издания. По информации Defense One, большинство курсов подготовки украинских военных длятся примерно месяц, что намного короче по сравнению с тренировками солдат в западных странах. При этом офицеров для штабов бригад готовят в течение 21 дня. Отмечается, что подобные сроки задает Украина, основываясь на своих нуждах. Проблему также составляют темпы поставок вооружений западными странами. Как сообщил изданию неназванный украинский военный, подразделения ВСУ иногда располагают относительно небольшим количеством реальных боеприпасов для тренировок. В конце августа министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также анонсировал расширение задач тренировочной миссии: она увеличивает цель по подготовке украинских военных с 60 до 75 тысяч. До этого СМИ сообщили, что Европейская служба внешних связей (EEAS) советует членам Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) и скорректировать программы обучения ВСУ в соответствии с требованиями Киева. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982369529.html

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982346002.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, вооруженные силы украины, евросоюз, нато