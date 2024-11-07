СМИ: ВСУ проходят сокращенное обучение в ЕС из-за наступления ВС России
Defense One: ВСУ проходят сокращенное обучение в ЕС из-за наступления ВС России
© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ в связи с российским наступлением проходят ускоренное обучение в странах Евросоюза, это сказывается на эффективности этого обучения, сообщает издание Defense One со ссылкой на польских военных, задействованных в тренировочной миссии блока по подготовке украинских войск (EUMAM).
По информации Defense One, большинство курсов подготовки украинских военных длятся примерно месяц, что намного короче по сравнению с тренировками солдат в западных странах. При этом офицеров для штабов бригад готовят в течение 21 дня. Отмечается, что подобные сроки задает Украина, основываясь на своих нуждах. Проблему также составляют темпы поставок вооружений западными странами. Как сообщил изданию неназванный украинский военный, подразделения ВСУ иногда располагают относительно небольшим количеством реальных боеприпасов для тренировок.
В конце августа министры обороны стран ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также анонсировал расширение задач тренировочной миссии: она увеличивает цель по подготовке украинских военных с 60 до 75 тысяч. До этого СМИ сообщили, что Европейская служба внешних связей (EEAS) советует членам Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) и скорректировать программы обучения ВСУ в соответствии с требованиями Киева.
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Вчера, 07:52
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.