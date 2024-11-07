https://ria.ru/20241107/vsu-1982371303.html
ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 07.11.2024
ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 59 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:37
2024-11-07T10:37
2024-11-07T10:37
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 59 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 37 артиллерийских удара. Еще 22 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Обрывка, Голая Пристань, Алешки, Каиры, Горностаевка, Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка.
https://ria.ru/20241107/vsu-1982370780.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки