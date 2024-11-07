https://ria.ru/20241107/vsu-1982371303.html

ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 07.11.2024

ВСУ нанесли 59 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 59 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:37

2024-11-07T10:37

2024-11-07T10:37

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 59 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 37 артиллерийских удара. Еще 22 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Обрывка, Голая Пристань, Алешки, Каиры, Горностаевка, Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка.

https://ria.ru/20241107/vsu-1982370780.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность