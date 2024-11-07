https://ria.ru/20241107/vsu-1982370780.html

ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 07.11.2024

ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:35

2024-11-07T10:35

2024-11-07T10:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. За минувший день, по информации губернатора, атакам подверглись 18 населенных пунктов в семи районах региона. Было выпущено 72 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 16 беспилотников. В среду в результате обстрела пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Кроме того, глава региона рассказал о мужчине, который пострадал 5 ноября в результате атаки дрона в Белгороде. После оказания медпомощи он был отпущен домой на амбулаторное лечение. За сутки различные повреждения выявлены в 13 квартирах двух многоквартирных домов, 16 частных домовладениях, шести коммерческих объектах, соцобъекте, 25 автомобилях и микроавтобусе. "В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся одному обстрелу, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов. Без повреждений. В Волоконовском районе хутор Плотвянка атакован одним беспилотником. Без пострадавших и повреждений. В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Мокрая Орловка выпущено 16 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и системой ПВО был сбит один БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 29 боеприпасов и 4 беспилотника. В посёлке Октябрьский в результате обстрела получил ранение мирный житель. В Краснояружском районе три села обстреляны 8 снарядами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 БПЛА", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241107/bpla-1982336815.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html

белгородская область

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белгородский район

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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность