Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в Кубинке
© Фото : Пресс-служба правительства ПодмосковьяГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : Пресс-служба правительства Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в подмосковной Кубинке, где ребята пообщались с летчиками пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Андрей Воробьев вместе с участниками "Движения первых" навестил пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на авиабазе в Кубинке. С губернатором приехали около 100 ребят из разных городов Подмосковья – это активисты движения, победители региональных и федеральных проектов, а также дети, чьи близкие находятся в зоне СВО", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Кубинке ребята посетили музей пилотажных групп, где находятся документы, связанные с историей города, награды и благодарности летчикам за их выступления на многочисленных авиашоу. Дети смогли пообщаться с летчиками и задать им самые разные вопросы. Пилот авиагруппы "Стрижи" Вячеслав рассказал, какие ему пришлось пройти испытания, чтобы стать летчиком.
"Я поступал в лётное училище трижды. Там очень важно иметь хорошее здоровье, чтобы пройти медкомиссию. Мне пришлось удалить миндалины, потом сделать операцию на перегородке носа. В итоге врачи дали добро и меня приняли. У меня отец военнослужащий, он хотел быть летчиком, но также не смог поступить в училище. Стал авиационным инженером. А я, получается, исполнил его мечту. Летаю с 2018 года, в 2021-м пришел в "Стрижи", пилотирую здесь МиГ-29", - рассказал Вячеслав, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, на аэродроме школьники смогли не только увидеть, но и посидеть за штурвалом МиГ-29, а также многоцелевого истребителя Су-30.