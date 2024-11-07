Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в Кубинке - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:31 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vorobev-1982468396.html
Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в Кубинке
Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в Кубинке - РИА Новости, 07.11.2024
Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в Кубинке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в подмосковной Кубинке, где ребята пообщались с летчиками... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:31
2024-11-07T17:31
новости подмосковья
кубинка
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
русские витязи
миг-29
су-30
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786967651_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7459aba9a68b881d1e8ab334d76b9e97.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в подмосковной Кубинке, где ребята пообщались с летчиками пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Андрей Воробьев вместе с участниками "Движения первых" навестил пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на авиабазе в Кубинке. С губернатором приехали около 100 ребят из разных городов Подмосковья – это активисты движения, победители региональных и федеральных проектов, а также дети, чьи близкие находятся в зоне СВО", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в Кубинке ребята посетили музей пилотажных групп, где находятся документы, связанные с историей города, награды и благодарности летчикам за их выступления на многочисленных авиашоу. Дети смогли пообщаться с летчиками и задать им самые разные вопросы. Пилот авиагруппы "Стрижи" Вячеслав рассказал, какие ему пришлось пройти испытания, чтобы стать летчиком. "Я поступал в лётное училище трижды. Там очень важно иметь хорошее здоровье, чтобы пройти медкомиссию. Мне пришлось удалить миндалины, потом сделать операцию на перегородке носа. В итоге врачи дали добро и меня приняли. У меня отец военнослужащий, он хотел быть летчиком, но также не смог поступить в училище. Стал авиационным инженером. А я, получается, исполнил его мечту. Летаю с 2018 года, в 2021-м пришел в "Стрижи", пилотирую здесь МиГ-29", - рассказал Вячеслав, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, на аэродроме школьники смогли не только увидеть, но и посидеть за штурвалом МиГ-29, а также многоцелевого истребителя Су-30.
https://ria.ru/20241107/gospodderzhka-1982463380.html
https://ria.ru/20241107/avtobus-1982454414.html
кубинка
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786967651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_957f50e55c5542a546fb14318d4ecf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кубинка, московская область (подмосковье), андрей воробьев, русские витязи, миг-29, су-30
Новости Подмосковья, Кубинка, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Русские Витязи, МиГ-29, Су-30

Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в Кубинке

© Фото : Пресс-служба правительства ПодмосковьяГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в подмосковной Кубинке, где ребята пообщались с летчиками пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Андрей Воробьев вместе с участниками "Движения первых" навестил пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на авиабазе в Кубинке. С губернатором приехали около 100 ребят из разных городов Подмосковья – это активисты движения, победители региональных и федеральных проектов, а также дети, чьи близкие находятся в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Объем господдержки бизнеса увеличат в Подмосковье более чем на 50%
Вчера, 17:15
По данным пресс-службы, в Кубинке ребята посетили музей пилотажных групп, где находятся документы, связанные с историей города, награды и благодарности летчикам за их выступления на многочисленных авиашоу. Дети смогли пообщаться с летчиками и задать им самые разные вопросы. Пилот авиагруппы "Стрижи" Вячеслав рассказал, какие ему пришлось пройти испытания, чтобы стать летчиком.
"Я поступал в лётное училище трижды. Там очень важно иметь хорошее здоровье, чтобы пройти медкомиссию. Мне пришлось удалить миндалины, потом сделать операцию на перегородке носа. В итоге врачи дали добро и меня приняли. У меня отец военнослужащий, он хотел быть летчиком, но также не смог поступить в училище. Стал авиационным инженером. А я, получается, исполнил его мечту. Летаю с 2018 года, в 2021-м пришел в "Стрижи", пилотирую здесь МиГ-29", - рассказал Вячеслав, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, на аэродроме школьники смогли не только увидеть, но и посидеть за штурвалом МиГ-29, а также многоцелевого истребителя Су-30.
Автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Проезд на подмосковных автобусах оплатили картами банка более 131 млн раз
Вчера, 16:33
 
Новости ПодмосковьяКубинкаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРусские ВитязиМиГ-29Су-30
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала