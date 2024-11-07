АВВР выступила против региональных ограничений по продаже вина
Киселев: АВВР выступает против региональных ограничений по продаже вина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила против региональных ограничений по продаже вина, когда речь идет об отечественных напитках, заявил председатель правления АВВР Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума.
Ранее в ходе дискуссии на пленарной сессии участники форума обсуждали планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники - в прежнем режиме с 8.00 до 23.00.
Время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено периодом с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу.
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявил на мероприятии, что ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить. Киселев отметил, что согласен с этим предложением, и пообещал, что АВВР сформулирует и озвучит позицию по этому поводу.
"Ассоциация против разных региональных ограничений, которые по продаже российского вина, которые порой встречаются в России", - сказал Киселев.
Он уточнил, что приоритетными направлениями работы ассоциации сейчас являются увеличение доли российских вин на полках магазинов до 50%, о котором глава ассоциации говорил с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, и развитие наружной рекламы российских вин.
Также Киселев отметил рост доли продукции российских виноделов на рынке и увеличение спроса на нее. "Если говорить о доле российского вина на российском рынке, то она растет, что очень приятно. И если в прошлом году доля в литрах была порядка 60%, а в деньгах российское вино не дотягивало до 35% в доле, то доля в рублях в этом году выросла до 49% при примерно такой же доле в литрах. То есть российское вино становится дороже, что говорит о более активном спросе", - пояснил он.