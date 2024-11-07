Рейтинг@Mail.ru
АВВР выступила против региональных ограничений по продаже вина - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vino-1982497251.html
АВВР выступила против региональных ограничений по продаже вина
АВВР выступила против региональных ограничений по продаже вина - РИА Новости, 07.11.2024
АВВР выступила против региональных ограничений по продаже вина
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила против региональных ограничений по продаже вина, когда речь идет об отечественных напитках, заявил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:33
2024-11-07T19:33
экономика
россия
вологодская область
дмитрий киселев
борис титов
дмитрий патрушев
абрау-дюрсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834062247_0:26:3593:2047_1920x0_80_0_0_bb5cf5ad2205df9bdeecba712fc9adc0.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила против региональных ограничений по продаже вина, когда речь идет об отечественных напитках, заявил председатель правления АВВР Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума. Ранее в ходе дискуссии на пленарной сессии участники форума обсуждали планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники - в прежнем режиме с 8.00 до 23.00. Время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено периодом с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявил на мероприятии, что ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить. Киселев отметил, что согласен с этим предложением, и пообещал, что АВВР сформулирует и озвучит позицию по этому поводу. "Ассоциация против разных региональных ограничений, которые по продаже российского вина, которые порой встречаются в России", - сказал Киселев. Он уточнил, что приоритетными направлениями работы ассоциации сейчас являются увеличение доли российских вин на полках магазинов до 50%, о котором глава ассоциации говорил с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, и развитие наружной рекламы российских вин. Также Киселев отметил рост доли продукции российских виноделов на рынке и увеличение спроса на нее. "Если говорить о доле российского вина на российском рынке, то она растет, что очень приятно. И если в прошлом году доля в литрах была порядка 60%, а в деньгах российское вино не дотягивало до 35% в доле, то доля в рублях в этом году выросла до 49% при примерно такой же доле в литрах. То есть российское вино становится дороже, что говорит о более активном спросе", - пояснил он.
https://ria.ru/20241107/vino-1982433002.html
https://ria.ru/20241107/minfin-1982440602.html
россия
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834062247_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d67293a30645ba22335eca73b0359f3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вологодская область, дмитрий киселев, борис титов, дмитрий патрушев, абрау-дюрсо
Экономика, Россия, Вологодская область, Дмитрий Киселев, Борис Титов, Дмитрий Патрушев, Абрау-Дюрсо
АВВР выступила против региональных ограничений по продаже вина

Киселев: АВВР выступает против региональных ограничений по продаже вина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила против региональных ограничений по продаже вина, когда речь идет об отечественных напитках, заявил председатель правления АВВР Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума.
Ранее в ходе дискуссии на пленарной сессии участники форума обсуждали планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники - в прежнем режиме с 8.00 до 23.00.
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов
Вчера, 14:46
Время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено периодом с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу.
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявил на мероприятии, что ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить. Киселев отметил, что согласен с этим предложением, и пообещал, что АВВР сформулирует и озвучит позицию по этому поводу.
"Ассоциация против разных региональных ограничений, которые по продаже российского вина, которые порой встречаются в России", - сказал Киселев.
Он уточнил, что приоритетными направлениями работы ассоциации сейчас являются увеличение доли российских вин на полках магазинов до 50%, о котором глава ассоциации говорил с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, и развитие наружной рекламы российских вин.
Также Киселев отметил рост доли продукции российских виноделов на рынке и увеличение спроса на нее. "Если говорить о доле российского вина на российском рынке, то она растет, что очень приятно. И если в прошлом году доля в литрах была порядка 60%, а в деньгах российское вино не дотягивало до 35% в доле, то доля в рублях в этом году выросла до 49% при примерно такой же доле в литрах. То есть российское вино становится дороже, что говорит о более активном спросе", - пояснил он.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Минфин выступил за мониторинг ситуации с повышением пошлин на вино
Вчера, 15:21
 
ЭкономикаРоссияВологодская областьДмитрий КиселевБорис ТитовДмитрий ПатрушевАбрау-Дюрсо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала