Рейтинг@Mail.ru
Киселев заявил о большом экспортном потенциале российских вин - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vino-1982420912.html
Киселев заявил о большом экспортном потенциале российских вин
Киселев заявил о большом экспортном потенциале российских вин - РИА Новости, 07.11.2024
Киселев заявил о большом экспортном потенциале российских вин
Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:58
2024-11-07T13:58
россия
дмитрий киселев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882127295_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_3fb667b9483337d0237bc26fa4fa8f2c.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее мировое большинство, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в рамках Третьего российского винодельческого форума. "Вино для России - это еще и перспективный экспортный продукт. Конечно, сейчас там санкции, но тем не менее меняются рынки, меняется архитектура политическая на Земле. И мы уверены, что наше вино завоюет свое место под солнцем в новых дружеских странах и в странах, представляющих мировое большинство", - сказал Киселев. Он напомнил, что виноделие и виноградарство в России получили огромный стимул для развития в виде государственного субсидирования. И сейчас это отрасль с высоким уровнем добавленной стоимости, динамично развивающаяся благодаря господдержке и труду тех, кто работает на земле. Киселев отметил, что у виноградарства и виноделия есть и большое социальное измерение. "Фактически это стабильность территории и стабильность нашего общества. Виноделие влияет на застольную культуру. То есть, если есть предложение хорошего вина, если есть его продвижение, то люди меньше пьют водку. Это здоровее. И это красивее", - добавил глава правления АВВР. Кроме того, по словам Киселева, виноградарство и виноделие - это и большой культурный феномен: кроме застольной культуры, вино появляется в фильмах, в театральных постановках, появляются музеи виноградарства и виноделия, снимается документальное кино.
https://ria.ru/20241106/gruzija-1982092968.html
https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882127295_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_16d16a19263891ea99165582ba7c8f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий киселев, экономика
Россия, Дмитрий Киселев, Экономика
Киселев заявил о большом экспортном потенциале российских вин

Киселев назвал вино перспективным экспортным продуктом для России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиноградники на винодельне в Краснодарском крае
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее мировое большинство, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в рамках Третьего российского винодельческого форума.
"Вино для России - это еще и перспективный экспортный продукт. Конечно, сейчас там санкции, но тем не менее меняются рынки, меняется архитектура политическая на Земле. И мы уверены, что наше вино завоюет свое место под солнцем в новых дружеских странах и в странах, представляющих мировое большинство", - сказал Киселев.
Вино Генацвале на полке супермаркета - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Россия нарастила покупки грузинского вина до исторического максимума
6 ноября, 06:04
Он напомнил, что виноделие и виноградарство в России получили огромный стимул для развития в виде государственного субсидирования. И сейчас это отрасль с высоким уровнем добавленной стоимости, динамично развивающаяся благодаря господдержке и труду тех, кто работает на земле.
Киселев отметил, что у виноградарства и виноделия есть и большое социальное измерение. "Фактически это стабильность территории и стабильность нашего общества. Виноделие влияет на застольную культуру. То есть, если есть предложение хорошего вина, если есть его продвижение, то люди меньше пьют водку. Это здоровее. И это красивее", - добавил глава правления АВВР.
Кроме того, по словам Киселева, виноградарство и виноделие - это и большой культурный феномен: кроме застольной культуры, вино появляется в фильмах, в театральных постановках, появляются музеи виноградарства и виноделия, снимается документальное кино.
Покупатель выбирает алкоголь магазине - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Грабар рассказал, что пьют россияне вместо импортных вин
2 ноября, 07:43
 
РоссияДмитрий КиселевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала