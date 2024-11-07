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Отечественные вина получили награды на Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 07.11.2024
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21:12 07.11.2024 (обновлено: 22:42 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/vina-1982522715.html
Отечественные вина получили награды на Российском винодельческом форуме
Отечественные вина получили награды на Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 07.11.2024
Отечественные вина получили награды на Российском винодельческом форуме
На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью и Кубок Ассоциации виноградарей РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:12
2024-11-07T22:42
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью и Кубок Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), передает корреспондент РИА Новости.Гран-при Кубка АВВР среди игристых вин получило "Саперави Вайнмейкерс Селекшн 2023" Инкерманского завода марочных вин, а лучшим шампанским признали "Брют d'Or" Рислинг 2020" ГК "Абрау-Дюрсо". Из белых вин награду забрало "Блан де Неж 2022" "Золотой Балки", среди розовых вин — "Румянец 2023" "Фанагории", а среди красных — "Красная книга: Глава 1 2020" "Скалистого берега".Лучшим крепленым вином признали "Кагор Солнечной Долины 2022" ("Солнечная Долина"), а лучшим сладким — "Совиньон ТБА 2018" ("Альма Вэлли"). В заключительной номинации "Выдающиеся" Гран-при получил "Кагор Солнечной Долины коллекционное 2003" ("Солнечная Долина").Премии имени князя Голицына в номинации "За лучшее сочинение по виноградарству и виноделию" получили Евгений Рыбалко и Наталья Баранова за работу "Рекомендации по агроэкологической оптимизации сортового состава и терруарной специализации виноградарско-винодельческой отрасли Республики Крым". В номинации "За лучшие виноградники" победило АО "Аксис Инвестиции" (торговая марка "Винодельня Криница"). А финальную номинацию "Лучшему выпускнику по специальностям "Виноградарство и виноделие" забрала Ангелина Несвитайло из Кубанского Государственного Технологического университета.Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодной винное мероприятие в стране — открылся сегодня в Москве.Отдельным вектором деловой программы стала экспозиция отечественных производителей вина, на которой прошли дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделились уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле. Свои напитки представили более 50 производителей.
https://ria.ru/20241107/vino-1982433002.html
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москва, дмитрий киселев, россия, экономика
Москва, Дмитрий Киселев, Россия, Экономика
Отечественные вина получили награды на Российском винодельческом форуме

На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве
Выставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Выставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью и Кубок Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), передает корреспондент РИА Новости.
Гран-при Кубка АВВР среди игристых вин получило "Саперави Вайнмейкерс Селекшн 2023" Инкерманского завода марочных вин, а лучшим шампанским признали "Брют d'Or" Рислинг 2020" ГК "Абрау-Дюрсо". Из белых вин награду забрало "Блан де Неж 2022" "Золотой Балки", среди розовых вин — "Румянец 2023" "Фанагории", а среди красных — "Красная книга: Глава 1 2020" "Скалистого берега".
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Лучшим крепленым вином признали "Кагор Солнечной Долины 2022" ("Солнечная Долина"), а лучшим сладким — "Совиньон ТБА 2018" ("Альма Вэлли"). В заключительной номинации "Выдающиеся" Гран-при получил "Кагор Солнечной Долины коллекционное 2003" ("Солнечная Долина").
Премии имени князя Голицына в номинации "За лучшее сочинение по виноградарству и виноделию" получили Евгений Рыбалко и Наталья Баранова за работу "Рекомендации по агроэкологической оптимизации сортового состава и терруарной специализации виноградарско-винодельческой отрасли Республики Крым". В номинации "За лучшие виноградники" победило АО "Аксис Инвестиции" (торговая марка "Винодельня Криница"). А финальную номинацию "Лучшему выпускнику по специальностям "Виноградарство и виноделие" забрала Ангелина Несвитайло из Кубанского Государственного Технологического университета.
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодной винное мероприятие в стране — открылся сегодня в Москве.
Отдельным вектором деловой программы стала экспозиция отечественных производителей вина, на которой прошли дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделились уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле. Свои напитки представили более 50 производителей.
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