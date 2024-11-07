Во Вьетнаме поздравили Трампа с победой на выборах
Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам поздравил Трампа с победой на выборах
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент страны Лыонг Кыонг и премьер-министр Фам Минь Чинь направили Дональду Трампу послание, поздравив его с победой в президентских выборах в США.
Текст послания приводит вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
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"Вьетнам считает США партнером большой стратегической важности. Благодаря прочному фундаменту, созданному поколениями лидеров двух стран на протяжении почти трех десятилетий, а также при сильной поддержке президента Трампа как в его первый, так и в новый срок полномочий, всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и США будет продолжать интенсивно, широко, эффективно и устойчиво расти на благо и в интересах стремлений народов обеих стран, а также ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире", - говорится в послании.
Трамп в течение своего первого срока полномочий дважды посетил Вьетнам: один раз для участия в саммите АТЭС и затем с государственным визитом в 2017 году, а другой — приняв участие в саммите КНДР-США с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в начале 2019 года, напоминает агентство.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.