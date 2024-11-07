https://ria.ru/20241107/uregulirovanie-1982437558.html

Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

Сейчас сложно прогнозировать, что конкретно предпримет новый лидер США Дональд Трамп в связи с урегулированием конфликта на Украине, но он может открыть новые... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:07

2024-11-07T15:07

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Сейчас сложно прогнозировать, что конкретно предпримет новый лидер США Дональд Трамп в связи с урегулированием конфликта на Украине, но он может открыть новые возможности для этого в долгосрочной перспективе, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич. "По крайней мере, он объявил, что будет проводить политику, отличную от той, которую проводило предыдущее правительство. Пока неясно, как именно это будет выглядеть и как быстро произойдут изменения. Есть надежда, что в среднесрочной перспективе может произойти поворот", - сказал собеседник РИА Новости. По его словам, готовность Трампа к диалогу хорошо известна. "Пока неясно, как на это отреагируют Москва и Киев. Нужно подождать и посмотреть, что в итоге предложит Дональд Трамп и в каком направлении будет развиваться этот сценарий. Но это определенно может открыть новые возможности и привести к переменам в долгосрочной перспективе", - отметил Колунджич. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982428048.html

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