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Раскрыта уловка Трампа, чтобы не оказаться после победы в тюрьме - РИА Новости, 07.11.2024
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06:25 07.11.2024 (обновлено: 06:36 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html
Раскрыта уловка Трампа, чтобы не оказаться после победы в тюрьме
Раскрыта уловка Трампа, чтобы не оказаться после победы в тюрьме - РИА Новости, 07.11.2024
Раскрыта уловка Трампа, чтобы не оказаться после победы в тюрьме
В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы избежать наказания уголовным делам, открытым против него, РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:25
2024-11-07T06:36
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы избежать наказания уголовным делам, открытым против него, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов по правовым вопросам.По уголовным делам, открытым против Трампа на уровне штата, по которым он был осужден за 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть свою выплату за молчание американской актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в размере 130,000 долларов, он может рассчитывать на перенос вынесения приговора."Он будет утверждать, что доказательства по делу включают действия, которые были совершены в его официальной роли президента — доказательства, которые запрещены в соответствии с июльским решением Верховного суда США о президентском иммунитете", — отмечается в материале.По данным издания, победа на выборах предоставит Трампу еще больше возможностей, так как он "сможет утверждать, что слишком занят управлением страной, чтобы заниматься своими личными и юридическими проблемами".В случае с двумя делами, заведенными на Трампа на федерального уровне, будущий президент может уволить специального прокурора Джека Смита, который предъявил ему обвинения.&quot;В случае переизбрания президентом Трамп может попросить своего генерального прокурора уволить Смита. Он также может попросить суды прекратить федеральное преследование, поскольку существует давняя политика министерства юстиции, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности во время пребывания в должности или попытаться помиловать себя&quot;, — объяснил изданию профессор Корнельской школы права Майкл Дорф.Он отметил, что минюст вправе увольнять специального прокурора только по уважительной причине, но Трамп может заставить своего генерального прокурора отменить это ограничение.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. По данным телеканала Fox News, Трамп одерживает победу и набирает 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC
Раскрыта уловка Трампа, чтобы не оказаться после победы в тюрьме

BI: Трамп может помиловать себя, чтобы избежать наказания по уголовным делам

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы избежать наказания уголовным делам, открытым против него, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов по правовым вопросам.
По уголовным делам, открытым против Трампа на уровне штата, по которым он был осужден за 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть свою выплату за молчание американской актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в размере 130,000 долларов, он может рассчитывать на перенос вынесения приговора.
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"Он будет утверждать, что доказательства по делу включают действия, которые были совершены в его официальной роли президента — доказательства, которые запрещены в соответствии с июльским решением Верховного суда США о президентском иммунитете", — отмечается в материале.
По данным издания, победа на выборах предоставит Трампу еще больше возможностей, так как он "сможет утверждать, что слишком занят управлением страной, чтобы заниматься своими личными и юридическими проблемами".
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В случае с двумя делами, заведенными на Трампа на федерального уровне, будущий президент может уволить специального прокурора Джека Смита, который предъявил ему обвинения.
«

"В случае переизбрания президентом Трамп может попросить своего генерального прокурора уволить Смита. Он также может попросить суды прекратить федеральное преследование, поскольку существует давняя политика министерства юстиции, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности во время пребывания в должности или попытаться помиловать себя", — объяснил изданию профессор Корнельской школы права Майкл Дорф.

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Он отметил, что минюст вправе увольнять специального прокурора только по уважительной причине, но Трамп может заставить своего генерального прокурора отменить это ограничение.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. По данным телеканала Fox News, Трамп одерживает победу и набирает 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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