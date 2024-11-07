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В Улан-Удэ после сообщений о минировании проверили два ТЦ
В Улан-Удэ после сообщений о минировании проверили два ТЦ - РИА Новости, 07.11.2024
В Улан-Удэ после сообщений о минировании проверили два ТЦ
Правоохранители проверили два торговых центра в Улан-Удэ после анонимных сообщений о минировании, одно здание пришлось эвакуировать, опасных предметов не... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:00
2024-11-07T08:00
2024-11-07T08:00
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Правоохранители проверили два торговых центра в Улан-Удэ после анонимных сообщений о минировании, одно здание пришлось эвакуировать, опасных предметов не найдено, сообщает мэрия города. "В Улан-Удэ экстренные службы проверили культурно-торговый комплекс "Гелекси" и ТЦ "Форум". Утром 7 ноября в одно из ведомств поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва этих торговых центров. Оперативные службы проверили помещения, взрывчатых веществ не обнаружено. В КТК "Гелекси" эвакуация не потребовалась, в ТЦ "Форум" 57 человек эвакуировались самостоятельно. В ближайшее время торговые центры откроются для посетителей", - говорится в сообщении. Ложные сообщения о минировании в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20241023/minirovanie-1979512069.html
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улан-удэ, россия, происшествия
Улан-Удэ, Россия, Происшествия
В Улан-Удэ после сообщений о минировании проверили два ТЦ
Мэрия Улан-Удэ: после сообщений о минировании проверены два ТЦ, опасности нет