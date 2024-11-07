Рейтинг@Mail.ru
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 07.11.2024 (обновлено: 22:29 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982490963.html
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины - РИА Новости, 07.11.2024
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины
Соединенные Штаты и Европа боятся приближающегося поражения Украины в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:57
2024-11-07T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
вашингтон (штат)
владимир рогов
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_2c78bac6f9579537090477bc898c1acb.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и Европа боятся приближающегося поражения Украины в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года", — отметил он.По словам эксперта, конец боевых действий на Украине уже близок. Все прежние западные заявления о "слабой России" оказались далеки от реальности, пояснил аналитик."Многие умирают, потому что войска плохо обучены, — они приходят, не зная, что делать, и они делают глупости, обрекая себя на смерть", — резюмировал Джонсон.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении — севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982453463.html
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html
украина
европа
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_22bacd856ad3f8dbfac7eb8bdad1f5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, вашингтон (штат), владимир рогов, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Вашингтон (штат), Владимир Рогов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины

Джонсон: Европа и США боятся скорого поражения Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и Европа боятся приближающегося поражения Украины в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года", — отметил он.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"За один месяц". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 16:26
По словам эксперта, конец боевых действий на Украине уже близок. Все прежние западные заявления о "слабой России" оказались далеки от реальности, пояснил аналитик.
"Многие умирают, потому что войска плохо обучены, — они приходят, не зная, что делать, и они делают глупости, обрекая себя на смерть", — резюмировал Джонсон.
На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении — севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"В хаосе и в беспорядке". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вчера, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаВашингтон (штат)Владимир РоговЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала