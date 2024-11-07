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"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины - РИА Новости, 07.11.2024
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины
Соединенные Штаты и Европа боятся приближающегося поражения Украины в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:57
2024-11-07T18:57
2024-11-07T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
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владимир рогов
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и Европа боятся приближающегося поражения Украины в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года", — отметил он.По словам эксперта, конец боевых действий на Украине уже близок. Все прежние западные заявления о "слабой России" оказались далеки от реальности, пояснил аналитик."Многие умирают, потому что войска плохо обучены, — они приходят, не зная, что делать, и они делают глупости, обрекая себя на смерть", — резюмировал Джонсон.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении — севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982453463.html
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в мире, украина, европа, вашингтон (штат), владимир рогов, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Вашингтон (штат), Владимир Рогов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Многие умирают". В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины
Джонсон: Европа и США боятся скорого поражения Украины