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Эрдоган заявил о заканчивающихся шансах для дипломатии на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982474387.html
Эрдоган заявил о заканчивающихся шансах для дипломатии на Украине
Эрдоган заявил о заканчивающихся шансах для дипломатии на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Эрдоган заявил о заканчивающихся шансах для дипломатии на Украине
Продолжение конфликта на Украине оставляет все меньше шансов для дипломатии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит госагентство... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:53
2024-11-07T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине оставляет все меньше шансов для дипломатии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит госагентство Anadolu. "Негативные последствия войны на Украине углубляются с каждым днем, ее продолжение оставляет все меньше места для дипломатии", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20240721/poslanie-1961021795.html
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981267350.html
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о заканчивающихся шансах для дипломатии на Украине

Эрдоган: продолжение конфликта на Украине оставляет меньше шансов для дипломатии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине оставляет все меньше шансов для дипломатии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит госагентство Anadolu.
"Негативные последствия войны на Украине углубляются с каждым днем, ее продолжение оставляет все меньше места для дипломатии", - сказал он.
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21 июля, 11:59
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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