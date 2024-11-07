https://ria.ru/20241107/ukraina-1982472818.html

В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ

В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ

Украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение боевого духа, пишет журнал Economist. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:49

2024-11-07T17:49

2024-11-07T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение боевого духа, пишет журнал Economist. "Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение морального духа", - говорится в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф