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В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982472818.html
В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ
В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ
Украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение боевого духа, пишет журнал Economist. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:49
2024-11-07T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение боевого духа, пишет журнал Economist. "Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение морального духа", - говорится в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве признают упадок боевого духа на тяжелых участках фронта, пишут СМИ

Economist: ВСУ признают падение боевого духа на тяжелых участках фронта

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение боевого духа, пишет журнал Economist.
"Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение морального духа", - говорится в публикации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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