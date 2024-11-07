Рейтинг@Mail.ru
В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982424763.html
В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому
В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому - РИА Новости, 07.11.2024
В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому
В городе Каменка на Украине приступили к сносу памятников декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:22
2024-11-07T14:22
специальная военная операция на украине
каменка
украина
россия
александр пушкин
петр чайковский
сергей лавров
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982424911_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_9e234d768624ff14d3a37c3cf60f1031.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В городе Каменка на Украине приступили к сносу памятников декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому, сообщает украинский телеканал "Общественное". В здании бывшей усадьбы Давыдовых под Черкассами с 1937 года находится литературно-мемориальный музей Пушкина и Чайковского. В начале 1820-х годов в Каменке существовала ячейка Южного общества декабристов. Великий русский поэт останавливался там в те же годы, в Каменке он закончил поэму "Кавказский пленник". Всемирно известный русский композитор регулярно посещал Каменку с 1863 года, там он работал над фортепианным циклом "Времена года", оперой "Евгений Онегин" и балетом "Лебединое озеро". "В Литературно-мемориальном музее в Каменке готовятся к демонтажу памятников Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелы декабристов. Это позволило сделать министерство культуры. Уже запустили процесс подготовки к демонтажу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что ранее эти четыре объекта были занесены в реестр культурного наследия, что делало процесс демонтажа невозможным. Сейчас из реестра их вычеркнули. "Демонтировать как можно быстрее. Для этого нужно подготовить и средства, и соответствующие документы", - приводит телеканал слова директора музея Александра Мушты. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241103/pushkin-1981694306.html
https://ria.ru/20240720/usadba-1960950100.html
каменка
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982424911_130:0:910:585_1920x0_80_0_0_74362fdcae5cd865d127c61bbc489381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каменка, украина, россия, александр пушкин, петр чайковский, сергей лавров, новости культуры
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Украина, Россия, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Сергей Лавров, Новости культуры
В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому

"Общественное": в Каменке по Черкассами снесут памятники Пушкину и Чайковскому

© Фото : Суспільне ЧеркасиПамятник Пушкину в Каменке
Памятник Пушкину в Каменке - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Суспільне Черкаси
Памятник Пушкину в Каменке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В городе Каменка на Украине приступили к сносу памятников декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В здании бывшей усадьбы Давыдовых под Черкассами с 1937 года находится литературно-мемориальный музей Пушкина и Чайковского. В начале 1820-х годов в Каменке существовала ячейка Южного общества декабристов. Великий русский поэт останавливался там в те же годы, в Каменке он закончил поэму "Кавказский пленник". Всемирно известный русский композитор регулярно посещал Каменку с 1863 года, там он работал над фортепианным циклом "Времена года", оперой "Евгений Онегин" и балетом "Лебединое озеро".
Инсталляция Ракета на месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Полтаве на Украине - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Полтаве вместо памятника Пушкину установили инсталляцию "Ракета"
3 ноября, 15:05
"В Литературно-мемориальном музее в Каменке готовятся к демонтажу памятников Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелы декабристов. Это позволило сделать министерство культуры. Уже запустили процесс подготовки к демонтажу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Отмечается, что ранее эти четыре объекта были занесены в реестр культурного наследия, что делало процесс демонтажа невозможным. Сейчас из реестра их вычеркнули. "Демонтировать как можно быстрее. Для этого нужно подготовить и средства, и соответствующие документы", - приводит телеканал слова директора музея Александра Мушты.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
20 июля, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКаменкаУкраинаРоссияАлександр ПушкинПетр ЧайковскийСергей ЛавровНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала