В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому
"Общественное": в Каменке по Черкассами снесут памятники Пушкину и Чайковскому
© Фото : Суспільне ЧеркасиПамятник Пушкину в Каменке
© Фото : Суспільне Черкаси
Памятник Пушкину в Каменке
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В городе Каменка на Украине приступили к сносу памятников декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В здании бывшей усадьбы Давыдовых под Черкассами с 1937 года находится литературно-мемориальный музей Пушкина и Чайковского. В начале 1820-х годов в Каменке существовала ячейка Южного общества декабристов. Великий русский поэт останавливался там в те же годы, в Каменке он закончил поэму "Кавказский пленник". Всемирно известный русский композитор регулярно посещал Каменку с 1863 года, там он работал над фортепианным циклом "Времена года", оперой "Евгений Онегин" и балетом "Лебединое озеро".
"В Литературно-мемориальном музее в Каменке готовятся к демонтажу памятников Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелы декабристов. Это позволило сделать министерство культуры. Уже запустили процесс подготовки к демонтажу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Отмечается, что ранее эти четыре объекта были занесены в реестр культурного наследия, что делало процесс демонтажа невозможным. Сейчас из реестра их вычеркнули. "Демонтировать как можно быстрее. Для этого нужно подготовить и средства, и соответствующие документы", - приводит телеканал слова директора музея Александра Мушты.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.