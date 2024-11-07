https://ria.ru/20241107/ukraina-1982424763.html

В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому

В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому - РИА Новости, 07.11.2024

В музее под Черкассами готовятся снести памятники Пушкину и Чайковскому

В городе Каменка на Украине приступили к сносу памятников декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:22

2024-11-07T14:22

2024-11-07T14:22

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В городе Каменка на Украине приступили к сносу памятников декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому, сообщает украинский телеканал "Общественное". В здании бывшей усадьбы Давыдовых под Черкассами с 1937 года находится литературно-мемориальный музей Пушкина и Чайковского. В начале 1820-х годов в Каменке существовала ячейка Южного общества декабристов. Великий русский поэт останавливался там в те же годы, в Каменке он закончил поэму "Кавказский пленник". Всемирно известный русский композитор регулярно посещал Каменку с 1863 года, там он работал над фортепианным циклом "Времена года", оперой "Евгений Онегин" и балетом "Лебединое озеро". "В Литературно-мемориальном музее в Каменке готовятся к демонтажу памятников Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелы декабристов. Это позволило сделать министерство культуры. Уже запустили процесс подготовки к демонтажу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что ранее эти четыре объекта были занесены в реестр культурного наследия, что делало процесс демонтажа невозможным. Сейчас из реестра их вычеркнули. "Демонтировать как можно быстрее. Для этого нужно подготовить и средства, и соответствующие документы", - приводит телеканал слова директора музея Александра Мушты. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241103/pushkin-1981694306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

каменка, украина, россия, александр пушкин, петр чайковский, сергей лавров, новости культуры