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На западе Украины обесточили часть Ровненской области - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 07.11.2024 (обновлено: 12:41 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982400387.html
На западе Украины обесточили часть Ровненской области
На западе Украины обесточили часть Ровненской области - РИА Новости, 07.11.2024
На западе Украины обесточили часть Ровненской области
Часть Ровненской области на западе Украины обесточена после обстрелов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:40
2024-11-07T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ровненская область
житомирская область
укрэнерго
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Часть Ровненской области на западе Украины обесточена после обстрелов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Оператор систем распределения электроэнергии "Житомироблэнерго" ранее сообщал, что в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов введены аварийные отключения электроснабжения. "Частично обесточена Ровненская область. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В компании добавили, что Украина в течение суток планирует импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
ровненская область
житомирская область
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в мире, украина, ровненская область, житомирская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ровненская область, Житомирская область, Укрэнерго
На западе Украины обесточили часть Ровненской области

"Укрэнерго": часть Ровненской области обесточена после взрывов

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Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Часть Ровненской области на западе Украины обесточена после обстрелов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Оператор систем распределения электроэнергии "Житомироблэнерго" ранее сообщал, что в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов введены аварийные отключения электроснабжения.
"Частично обесточена Ровненская область. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании добавили, что Украина в течение суток планирует импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРовненская областьЖитомирская областьУкрэнерго
 
 
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