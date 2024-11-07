https://ria.ru/20241107/ukraina-1982400387.html

На западе Украины обесточили часть Ровненской области

На западе Украины обесточили часть Ровненской области - РИА Новости, 07.11.2024

На западе Украины обесточили часть Ровненской области

Часть Ровненской области на западе Украины обесточена после обстрелов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:40

2024-11-07T12:40

2024-11-07T12:41

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Часть Ровненской области на западе Украины обесточена после обстрелов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Оператор систем распределения электроэнергии "Житомироблэнерго" ранее сообщал, что в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов введены аварийные отключения электроснабжения. "Частично обесточена Ровненская область. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В компании добавили, что Украина в течение суток планирует импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

ровненская область

житомирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ровненская область, житомирская область, укрэнерго