https://ria.ru/20241107/ukraina-1982400387.html
На западе Украины обесточили часть Ровненской области
На западе Украины обесточили часть Ровненской области - РИА Новости, 07.11.2024
На западе Украины обесточили часть Ровненской области
Часть Ровненской области на западе Украины обесточена после обстрелов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:40
2024-11-07T12:40
2024-11-07T12:41
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ровненская область
житомирская область
укрэнерго
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Часть Ровненской области на западе Украины обесточена после обстрелов, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Оператор систем распределения электроэнергии "Житомироблэнерго" ранее сообщал, что в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов введены аварийные отключения электроснабжения. "Частично обесточена Ровненская область. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В компании добавили, что Украина в течение суток планирует импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На западе Украины обесточили часть Ровненской области
"Укрэнерго": часть Ровненской области обесточена после взрывов