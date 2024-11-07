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Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева - РИА Новости, 07.11.2024
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09:48 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982358898.html
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева - РИА Новости, 07.11.2024
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева
Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области сообщил, что действовал по заданию ГУР минобороны Украины, за преступление ему обещали 10... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:48
2024-11-07T09:48
украина
запорожская область
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области сообщил, что действовал по заданию ГУР минобороны Украины, за преступление ему обещали 10 тысяч долларов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Фигурант уголовного дела сообщил, что действовал по указанию Главного управления разведки министерства обороны Украины. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - сказала она. Петренко добавила, что до вхождения Запорожской области в состав РФ обвиняемый проходил службу в органах прокуратуры Украины. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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украина, запорожская область, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Украина, Запорожская область, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева

СК: подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области сообщил, что действовал по заданию ГУР минобороны Украины, за преступление ему обещали 10 тысяч долларов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Фигурант уголовного дела сообщил, что действовал по указанию Главного управления разведки министерства обороны Украины. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - сказала она.
Петренко добавила, что до вхождения Запорожской области в состав РФ обвиняемый проходил службу в органах прокуратуры Украины.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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УкраинаЗапорожская областьРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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