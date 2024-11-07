https://ria.ru/20241107/ukraina-1982358898.html
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева - РИА Новости, 07.11.2024
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева
Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области сообщил, что действовал по заданию ГУР минобороны Украины, за преступление ему обещали 10... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:48
2024-11-07T09:48
2024-11-07T09:48
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запорожская область
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светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области сообщил, что действовал по заданию ГУР минобороны Украины, за преступление ему обещали 10 тысяч долларов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Фигурант уголовного дела сообщил, что действовал по указанию Главного управления разведки министерства обороны Украины. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - сказала она. Петренко добавила, что до вхождения Запорожской области в состав РФ обвиняемый проходил службу в органах прокуратуры Украины. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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украина, запорожская область, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Украина, Запорожская область, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева
СК: подорвавший авто экс-судьи в Бердянске действовал по заданию Киева
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области сообщил, что действовал по заданию ГУР минобороны Украины, за преступление ему обещали 10 тысяч долларов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Фигурант уголовного дела сообщил, что действовал по указанию Главного управления разведки министерства обороны Украины. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - сказала она.
Петренко добавила, что до вхождения Запорожской области в состав РФ обвиняемый проходил службу в органах прокуратуры Украины.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.