https://ria.ru/20241107/ukraina-1982346325.html

В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа

В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа

Украину ждут "неприятные новости" после прихода к власти победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, киевский режим уже не будет получать... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:56

2024-11-07T07:56

2024-11-07T07:56

дональд трамп

камала харрис

дмитрий белик

госдума рф

выборы президента сша — 2024

украина

киев

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Украину ждут "неприятные новости" после прихода к власти победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, киевский режим уже не будет получать американскую помощь в прежнем объеме, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Закономерно, что Украину ждут неприятные новости. Предыдущего объема помощи киевскому режиму уже не будет. Поддерживать вечно просящего (Владимира) Зеленского и его ненасытную клику уже никто не станет. Хотя, при всей смелости и независимости Трампа, остаться абсолютно свободным от военно-промышленного лобби тоже непросто", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в силах Трампа помочь коллективному Западу сохранить лицо, отведя Украине роль "Золушки", которая "вроде член семьи, но на бал ее не берут". "Таким образом официальный Киев получает статус "почти члена альянса" и вечно ждет за дверью, пока впустят, ну а мы получаем демилитаризованного соседа и буферную зону... Хотя, конечно, визиты дружбы западных политиков в Киев будут регулярными", - прогнозирует депутат. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982346002.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, камала харрис, дмитрий белик, госдума рф, выборы президента сша — 2024, украина, киев, сша