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В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
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07:56 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982346325.html
В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа
В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа
Украину ждут "неприятные новости" после прихода к власти победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, киевский режим уже не будет получать... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:56
2024-11-07T07:56
дональд трамп
камала харрис
дмитрий белик
госдума рф
выборы президента сша — 2024
украина
киев
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Украину ждут "неприятные новости" после прихода к власти победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, киевский режим уже не будет получать американскую помощь в прежнем объеме, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Закономерно, что Украину ждут неприятные новости. Предыдущего объема помощи киевскому режиму уже не будет. Поддерживать вечно просящего (Владимира) Зеленского и его ненасытную клику уже никто не станет. Хотя, при всей смелости и независимости Трампа, остаться абсолютно свободным от военно-промышленного лобби тоже непросто", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в силах Трампа помочь коллективному Западу сохранить лицо, отведя Украине роль "Золушки", которая "вроде член семьи, но на бал ее не берут". "Таким образом официальный Киев получает статус "почти члена альянса" и вечно ждет за дверью, пока впустят, ну а мы получаем демилитаризованного соседа и буферную зону... Хотя, конечно, визиты дружбы западных политиков в Киев будут регулярными", - прогнозирует депутат. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982346002.html
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дональд трамп, камала харрис, дмитрий белик, госдума рф, выборы президента сша — 2024, украина, киев, сша
Дональд Трамп, Камала Харрис, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024, Украина, Киев, США
В Госдуме предрекли Украине "неприятные новости" после победы Трампа

Депутат Белик: Украину ждут неприятные новости после прихода Трампа к власти

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Украину ждут "неприятные новости" после прихода к власти победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, киевский режим уже не будет получать американскую помощь в прежнем объеме, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Закономерно, что Украину ждут неприятные новости. Предыдущего объема помощи киевскому режиму уже не будет. Поддерживать вечно просящего (Владимира) Зеленского и его ненасытную клику уже никто не станет. Хотя, при всей смелости и независимости Трампа, остаться абсолютно свободным от военно-промышленного лобби тоже непросто", - сказал Белик РИА Новости.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
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По его словам, в силах Трампа помочь коллективному Западу сохранить лицо, отведя Украине роль "Золушки", которая "вроде член семьи, но на бал ее не берут".
"Таким образом официальный Киев получает статус "почти члена альянса" и вечно ждет за дверью, пока впустят, ну а мы получаем демилитаризованного соседа и буферную зону... Хотя, конечно, визиты дружбы западных политиков в Киев будут регулярными", - прогнозирует депутат.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США
06:24
 
Дональд ТрампКамала ХаррисДмитрий БеликГосдума РФВыборы президента США — 2024УкраинаКиевСША
 
 
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