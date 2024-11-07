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В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта - РИА Новости, 07.11.2024
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11:05 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ufa-1982379519.html
В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта
В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта - РИА Новости, 07.11.2024
В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта
Правоохранительные органы устанавливают личность уфимца, который сильно пнул своего маленького ребенка у лифта, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:05
2024-11-07T11:05
происшествия
уфа
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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность уфимца, который сильно пнул своего маленького ребенка у лифта, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в Telegram-канале. В соцсетях появилось видео инцидента, зафиксированное камерой видеонаблюдения. На кадрах мужчина сильно пинает своего ребенка, который случайно толкнул младшего брата, когда семья входила в лифт. Мужчина громко ругает ребенка и угрожает наказать ещё сильнее. Мать заступается за детей. В пресс-службе башкирской полиции сообщают, что в ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видео, как мужчина наносит удар несовершеннолетнему около лифта в подъезде жилого дома. "Ранее в полицию сообщений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции устанавливаются лица, фигурирующие на видеозаписи, и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949741781.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта

Полиция ищет жителя Уфы, сильно пнувшего сына, который толкнул младшего брата

Мужчина пнул своего маленького ребенка у лифта в Уфе. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Мужчина пнул своего маленького ребенка у лифта в Уфе. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Мужчина пнул своего маленького ребенка у лифта в Уфе. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность уфимца, который сильно пнул своего маленького ребенка у лифта, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в Telegram-канале.
В соцсетях появилось видео инцидента, зафиксированное камерой видеонаблюдения. На кадрах мужчина сильно пинает своего ребенка, который случайно толкнул младшего брата, когда семья входила в лифт. Мужчина громко ругает ребенка и угрожает наказать ещё сильнее. Мать заступается за детей.
В пресс-службе башкирской полиции сообщают, что в ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видео, как мужчина наносит удар несовершеннолетнему около лифта в подъезде жилого дома.
"Ранее в полицию сообщений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции устанавливаются лица, фигурирующие на видеозаписи, и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
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