https://ria.ru/20241107/ufa-1982379519.html

В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта

В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта - РИА Новости, 07.11.2024

В Уфе мужчина сильно пнул сына у лифта

Правоохранительные органы устанавливают личность уфимца, который сильно пнул своего маленького ребенка у лифта, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:05

2024-11-07T11:05

2024-11-07T11:05

происшествия

уфа

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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность уфимца, который сильно пнул своего маленького ребенка у лифта, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в Telegram-канале. В соцсетях появилось видео инцидента, зафиксированное камерой видеонаблюдения. На кадрах мужчина сильно пинает своего ребенка, который случайно толкнул младшего брата, когда семья входила в лифт. Мужчина громко ругает ребенка и угрожает наказать ещё сильнее. Мать заступается за детей. В пресс-службе башкирской полиции сообщают, что в ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видео, как мужчина наносит удар несовершеннолетнему около лифта в подъезде жилого дома. "Ранее в полицию сообщений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции устанавливаются лица, фигурирующие на видеозаписи, и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949741781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа