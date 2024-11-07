https://ria.ru/20241107/udobreniya-1982450538.html

Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию до максимума за два года

Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию до максимума за два года - РИА Новости, 07.11.2024

Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию до максимума за два года

Бразилия в октябре ввезла российских удобрений на 425 миллионов долларов - максимум с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных бразильской... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:11

2024-11-07T16:11

2024-11-07T16:11

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бразилия в октябре ввезла российских удобрений на 425 миллионов долларов - максимум с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, Россия в середине осени нарастила поставки удобрений в Бразилию в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 1,3 миллиона тонн. При этом стоимость экспорта выросла в 1,7 раза - до 424,8 миллиона долларов, что является максимумом с конца лета 2022 года. Российские компании в октябре поставляли смешанные удобрения (156,1 миллиона долларов), калийные (139,8 миллиона), а также азотные (128,9 миллиона). Доля российской продукции в импорте Бразилии в прошлом месяце выросла до 28,1% с 23,6% в сентябре и 18,4% годом ранее. На втором месте находится Китай с 18,2%, на третьем - Марокко (7,7%). За десять месяцев текущего года Россия продала бразильским компаниям 9,2 миллиона тонн удобрений против 7,8 миллиона в январе-октябре прошлого года. Однако в денежном выражении стоимость поставок почти не изменилась - 2,99 миллиарда долларов против 2,98 миллиарда.

https://ria.ru/20241028/vino-1980547162.html

https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html

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бразилия, россия, китай, в мире