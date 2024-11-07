https://ria.ru/20241107/ubiystvo-1982406914.html

В Омской области женщина зарезала мужчину из мести за своего сожителя

В Омской области женщина зарезала мужчину из мести за своего сожителя - РИА Новости, 07.11.2024

В Омской области женщина зарезала мужчину из мести за своего сожителя

Суд вынес приговор омичке, которая зарезала мужчину, порезавшего ножом ее сожителя, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:13

2024-11-07T13:13

2024-11-07T13:13

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Суд вынес приговор омичке, которая зарезала мужчину, порезавшего ножом ее сожителя, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Преступление произошло в селе Цветочное Омской области. Конфликт начался, когда 30-летняя жительница села Добровольск узнала, что ранее судимый гражданин только что порезал ножом ее 44-летнего сожителя. "Желая отомстить, (женщина - ред.) ударила обидчика ножом в грудь. Потерпевший был госпитализирован, но через несколько часов скончался", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Суд приговорил женщину к 9 годам колонии, а также обязал выплатить 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда родственнику погибшего мужчины.

https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html

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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом