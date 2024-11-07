https://ria.ru/20241107/tyumeni-1982426005.html
В Тюмени гражданин Азербайджана получил срок за гибель людей от метанола
В Тюмени гражданин Азербайджана получил срок за гибель людей от метанола - РИА Новости, 07.11.2024
В Тюмени гражданин Азербайджана получил срок за гибель людей от метанола
Суд в Тюмени признал гражданина Азербайджана виновным в хранении, перевозке и сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 11... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:25
2024-11-07T14:25
2024-11-07T14:25
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Суд в Тюмени признал гражданина Азербайджана виновным в хранении, перевозке и сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 11 человек, и приговорил его к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. С августа 2021 по январь 2022 года подсудимый получил не менее 46 ящиков немаркированной алкогольной продукции с метиловым спиртом, хранил и поставлял ее для продажи в магазины Тюмени. В попытке избавиться от товара он оставил 16 коробок с алкоголем у мусорных контейнеров. Местные жители их нашли, употребили содержимое и отравились: с января 2022 года по июнь 2023 года погибли 11 тюменцев, еще трое получили легкий вред здоровью. "30-летний гражданин Республики Азербайджан признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В январе 2022 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в связи с отравлением людей метанолом в Тюмени, обвинительные приговоры со сроками вплоть до 7,5 лет фигурантам были вынесены ранее.
https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
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происшествия, тюмень, азербайджан, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Азербайджан, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени гражданин Азербайджана получил срок за гибель людей от метанола
В Тюмени гражданина Азербайджана осудили за гибель от метанола 11 человек