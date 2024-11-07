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В Турции выразили надежду на снижение давления США за связи с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
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15:29 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/turtsiya-1982442552.html
В Турции выразили надежду на снижение давления США за связи с Россией
В Турции выразили надежду на снижение давления США за связи с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
В Турции выразили надежду на снижение давления США за связи с Россией
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил в четверг... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:29
2024-11-07T15:29
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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил в четверг министр торговли Турции Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек. По словам Болата, выступившего на мероприятии в Стамбуле, ожидания от второго срока Трампа высоки. В частности, Анкара ждет, что США снизят таможенные пошлины на турецкий импорт, в первую очередь сталь и текстиль. "Наши компании и банки подвергаются значительному давлению (со стороны США - ред.) в связи с эмбарго в отношении РФ, особенно в финансовых отношениях. Мы ожидаем, что это давление будет ослаблено или вовсе исчезнет", - цитирует министра агентство Anadolu. Болат отметил, что Анкара надеется на улучшение отношений с Вашингтоном как на уровне лидеров, так и на уровне министров и госинститутов. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/turtsiya-1982341688.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, мехмет шимшек, реджеп тайип эрдоган, nbc, турция
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Мехмет Шимшек, Реджеп Тайип Эрдоган, NBC, Турция
В Турции выразили надежду на снижение давления США за связи с Россией

Болат: Турция ожидает снижения давления на банки за связи с РФ при Трампе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил в четверг министр торговли Турции Омер Болат.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
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По словам Болата, выступившего на мероприятии в Стамбуле, ожидания от второго срока Трампа высоки. В частности, Анкара ждет, что США снизят таможенные пошлины на турецкий импорт, в первую очередь сталь и текстиль.
"Наши компании и банки подвергаются значительному давлению (со стороны США - ред.) в связи с эмбарго в отношении РФ, особенно в финансовых отношениях. Мы ожидаем, что это давление будет ослаблено или вовсе исчезнет", - цитирует министра агентство Anadolu.
Болат отметил, что Анкара надеется на улучшение отношений с Вашингтоном как на уровне лидеров, так и на уровне министров и госинститутов.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАРоссияДональд ТрампМехмет ШимшекРеджеп Тайип ЭрдоганNBCТурция
 
 
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